mediodía cope en la mancha | 12 dic 2025 | 13:20

Entrevista con Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha, tras la celebración de su asamblea anual

La Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha celebró el pasado 10 de diciembre su asamblea anual. Hoy, en Mediodía Cope La Mancha, hablamos con su gerente, Ángel Ortega, sobre los asuntos abordados en la misma.

Asamblea ICRDO La Mancha 2025
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:32 min escucha

