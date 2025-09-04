04 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE
En el programa de esta semana Manuel del Moral analiza en su editorial la actualidad taurina de la provincia.
Redacción COPE Castilla-La Mancha
Toledo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Daimiel el pasado sábado.
Entrevistamos en exclusiva a Luis Miguel Vázquez que nos cuenta como se encuentra después del grave percance sufrido en Daimiel.
Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral.
Dirige y presenta, Manuel del Moral.
