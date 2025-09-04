COPE
Cargando la suerte
Cargando la suerte

04 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE

En el programa de esta semana Manuel del Moral analiza en su editorial la actualidad taurina de la provincia.

Redacción COPE Castilla-La Mancha

Toledo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Daimiel el pasado sábado.

Entrevistamos en exclusiva a Luis Miguel Vázquez que nos cuenta como se encuentra después del grave percance sufrido en Daimiel.

Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral.

Dirige y presenta, Manuel del Moral.

