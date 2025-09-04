04 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE

Toledo - Publicado el 04 sep 2025, 00:01 - Actualizado 04 sep 2025, 00:13

Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Daimiel el pasado sábado.

Entrevistamos en exclusiva a Luis Miguel Vázquez que nos cuenta como se encuentra después del grave percance sufrido en Daimiel.

Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral.

Dirige y presenta, Manuel del Moral.