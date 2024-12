Una murciana se va a trabajar a Albacete y sufre un gran choque: "Que soy de un pueblo limítrofe"

Una joven murciana ha dejado a miles de usuarios de TikTok sorprendidos con un video que se ha hecho viral, relatando su inesperada experiencia al mudarse a Albacete para trabajar. El testimonio de Peke, como se hace llamar en la red social, refleja el gran choque cultural y climático que ha vivido al cambiar la calidez de su tierra natal por el frío de la provincia manchega.

En el video, grabado en el interior de su coche, Peke explica, entre risas y desconcierto, cómo la diferencia de temperatura entre Murcia y Albacete la ha dejado completamente descolocada. "La vida de una murciana en La Mancha es así", empieza diciendo mientras narra que, al salir de su casa en la región murciana, la temperatura era de 3 grados, pero al llegar a Albacete ya se encontraba con un frío de menos 2 grados. "No me atrevo a salir del coche, que yo he venido con una manguica", afirma, mostrando su desconcierto ante las temperaturas mucho más bajas de las que estaba acostumbrada.

La joven explica, entre risas nerviosas, que se sintió algo fuera de lugar al ver a los habitantes locales con abrigos gruesos, bufandas y gorros, mientras ella, acostumbrada a un clima mucho más cálido, se sentía completamente desprotegida. "Yo que soy de Murcia… pero vamos, que soy del pueblo limítrofe, y quiero decir que estoy cerca, pero estos cambios me han dejado flipada", agrega, destacando lo rápido que notó la diferencia en el clima.

Alamy Stock Photo Coche cubierto de nieve en la Sierra de Seguras, Castilla la Mancha, España

Lo curioso es que, a pesar de no estar tan lejos de su tierra natal, la joven se encontró con un contraste radical entre ambas regiones. A lo largo del video, Peke hace referencia a su experiencia al comparar el calor de Murcia con el frío de La Mancha, lo que le ha generado una gran sorpresa. "El año pasado estaba en Cehegín, y de verdad, no veía la diferencia tan grande", señala, refiriéndose a su antiguo pueblo murciano, aunque pronto se da cuenta de que Albacete no es lo mismo.

Una murciana se va a trabajar a Albacete

La publicación ha generado miles de comentarios de usuarios, muchos de los cuales comparten experiencias similares sobre la diferencia de clima y costumbres entre ambas regiones. Algunos de ellos bromean sobre el "choque de planeta" al cruzar la frontera hacia Castilla-La Mancha. "Y ese pueblo limítrofe es Cieza, te lo noto en la mirada", comenta uno de ellos, haciendo referencia a una localidad murciana que está muy cerca de Albacete.

Otros usuarios también aportan su visión sobre las diferencias entre ambas regiones. "Salgo de Águilas, y cuando pasas Albacete parece que cambias de planeta", menciona otro comentario. Otros, haciendo referencia a las duras temperaturas invernales de la zona, comentan que "aún no ha llegado el frío profundo a La Mancha, somos muy propios en invierno, nos congelamos, y en verano nos asamos".

Incluso hay quien comparte su experiencia personal: "Yo también lo estoy pasando fatal, y dicen que esto no es frío…". A pesar de las dificultades que algunos consideran parte de la vida en la mancha, los comentarios de los usuarios siguen llegando y muchos se sienten identificados con Peke, que se ha hecho viral gracias a su humor y naturalidad al relatar sus vivencias.

Alamy Stock Photo Almendros en flor bajo un cielo gris en Albacete, España

Este inesperado fenómeno ha generado una reflexión sobre las diferencias climáticas, pero también sobre las distintas formas de vivir y ver el mundo dentro del mismo país. El choque cultural, que no siempre tiene que ver con las costumbres o los acentos, sino con elementos tan cotidianos como el clima, sigue siendo una curiosidad que ha conectado con miles de personas en las redes sociales.