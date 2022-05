Jubileo sacerdotal en el Santuario de Cortes

Audio





"Más preferiría vivir sin piel, que vivir sin devoción a la Virgen María", decía San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes españoles, reformador y escritor. El calendario guarda este 10 de mayo a este santo y misionero, nacido en 1500 y ordenado en 1500 tras repartir todos sus bienes entre los pobres.

Con tal motivo, la Diócesis de Albacete ha reunido este martes a sus sacerdotes y diáconos en el Santuario de Cortes, desde donde nosotros en COPE hemos realizado nuestra programación del día, desde Herrera en COPE a Mediodía y hasta los informativos de las 14:20 horas.

Una día especial por muchos motivos: el primero por volver a reunir al sacerdocio de la provincia después de dos años de pandemia; el segundo por ser en Cortes e pleno Año Jubilar, y el tercero más particular, pero no menos importante ya que afecta a Carlos Garijo, párroco de Casas de Juan Núñez, a Antonio José López, de San Isidro de Almansa, y Antonio Abellán, párroco en el Sagrado Corazón de Jesús. Ellos tres han celebrado hoy 25 años de ordenación, unas bodas de plata que resumían en frases como "acepté la vocación por servir pero luego he sido muy feliz" o "estoy muy agradecido por las misiones que Dios ha ido poniendo en mi vida".

Vídeo





Carlos, Antonio y Antonio José son solo tres ejemplos de los muchos que hay en la Iglesia albaceteña. En muchos casos estos sacerdotes tienen que atender no solo una parroquia sino varias, entre pueblos, pedanías y pequeñas aldeas; hacer muchos kilómetros cada día para un bautizo, la misa diaria o un entierro. La provincia es muy extensa y el número de vocaciones es pequeño para la misión encomendada, pero ellos, tal y como nos ha explicado Antonio García, vicerrector del Santuario, aceptan y comparten su tiempo y su vida por esa vocación que sienten hacia los demás".

Audio





También con nosotros el obispo, don Ángel Fernández Collado, que ha atravesado la Puerta Santa del santuario y que a la Virgen de Cortes ha dirigido su oración agradeciendo el trabajo de sus sacerdotes y diáconos, recordándonos lo importante que está siendo este Año Jubilar desde todos los puntos de vista y haciendo una petición a la Madre: "quiero sentirla cerca por que he perdido a mi madre en la Tierra y me refugio en esta Madre del Cielo para que me haga mejor obispo y mejor persona".