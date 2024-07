Ganaderos de Hellín afectados por dejadez de Agroseguro en recogida de cadáveres.

La Asociación de Ganaderos San Rafael de Hellín denuncia retrasos críticos en la recogida de cadáveres por parte de Agroseguro. Desde que se prohibió el enterramiento de los cadáveres de animales, los ganaderos pagan religiosamente por un servicio que debería prestarse en 48 horas. Sin embargo, Emilio González, ganadero de Tobarra, junto con otros medio centenar de ganaderos de la comarca, relatan que la realidad es muy distinta:“en la ley está, puesto que antes de las 48 horas deberían de recogerlo, pero no, yo ahora mismo tengo en el contenedor animales de diez días.” Explica el ganadero.

Problemas adicionales

Con temperaturas que alcanzan los 40 grados y la cercanía de núcleos de población, la situación es insostenible. “Un animal muerto, sin enterrar en un contenedor diez días, eso está ya descompuesto, imposible de arribarse, entonces se está liando una situación insoluble y muy delicada.”

Emilio pide que los políticos se hagan eco de lo que viven y empaticen con ellos: “ Yo me gustaría que la gente que sea responsable de esto, los políticos que tanto se estiran las vestiduras, vamos, abrieran un contenedor y aguantaran allí un minuto solo, un minuto. El siglo XXI, con tantísimos adelantos que hay, y que ahora mismo esto esté ocurriendo, es que esto.”

La demora en la recogida de los cadáveres no solo representa un riesgo sanitario, sino también un grave perjuicio económico y emocional para los afectados.

Temor por la sanción

Emilio González ha confesado que los ganaderos están asustados y sienten que reciben ataques por todos lados. Temen llamar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) por si finalmente los sancionados resultan ser ellos en lugar de Agroseguro. Esta situación de incertidumbre y desprotección está generando una gran preocupación entre los ganaderos, quienes buscan desesperadamente una solución a este problema que afecta tanto a su trabajo como a la salud pública.

Solución a la situación

La solución no ha tardado en llegar, Ramón Saez, delegado provincial de Agricultura, ha explicado directamente a Cope:“a partir de hoy, por la recogida de cadáveres en la inmensa mayoría del territorio regional, es de uno o dos días, y puede que haya algún núcleo o algún foco donde no se produzca así, pero estamos trabajando directamente con la empresa para que esto no se produzca. De hecho, se ha dado orden desde la Consejería de Agricultura para que la retirada de cadáveres en aquella comarca esta mañana se produzca de forma inmediata.”