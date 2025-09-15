Los viejos rockeros nunca mueren

Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

A veces miro el Cossío que hay en casa de mis padres y echo un vistazo a esas páginas donde se habla de toreros de otros tiempos, faenas añejas y toros que salían con una fiereza inusitada. No es que todo lo antiguo sea mejor que lo nuevo, pero ese olor añejo -que no viejo- esconde la alquimia del toreo que todos saben apreciar porque es evidente que ahí está pasando algo poco habitual. Y con grandeza. Llegó el diestro de Salteras, con tardes como la encerrona en Bilbao en 2007, o la de Montalvo en Albacete en 2004, o tantas otras en Las Ventas, y mostró que no hace falta atropellar la razón ni dar decenas y decenas de lances de adorno para cortar las orejas.

Llegó, vio y toreó. Casi todo al natural, con tres series de alto voltaje para mostrar su candidatura de autor de la mejor faena de la Feria. Y superar esa marca no va a ser fácil. En su primero no quiso historias ante un toro de La Quinta que pedía pelea barriobajera.

Por su parte, Molina cortó un trofeo en ese segundo toro en un trasteo algo atropellado y sin demasiada claridad. Se entonó más con ese quinto pero el toro fue lo que fue: poquita cosa.

UTE Casas Amador Molina, una oreja el Albacete

Finalmente, Peñaranda pinchó una entonada faena en ese tercero, extrayendo series por la diestra con buen aire. Lástima de esa espada. Los toros de La Quinta no cumplieron con lo esperado. Nada en el caballo, a menos todos, bajos de casta y sólo se salvaron de la quema ese tercero y cuarto. Lo demás, poco que contar. Bueno, sí, una última cosa. Que El Cid tapó algunas bocas. La mía, la primera.