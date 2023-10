El uso del móvil y otros dispositivos en la conducción será controlado esta semana

La Policía Local de Albacete participa en la próxima Campaña de Control de Conducción Segura que se llevará a cabo del 9 al 15 de este mes en todo el territorio nacional, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, con el objetivo de fomentar la seguridad vial y concienciar a los conductores y peatones sobre la importancia de respetar las normas de tráfico.

Desde la Policía Local de Albacete aseguran que la concienciación, la educación vial y la aplicación efectiva de la legislación son esenciales para abordar riesgos y reducir los accidentes relacionados con las distracciones al volante, recordando que determinados hábitos que pueden parecer inofensivos son en realidad muy peligrosos.

Desviar la atención de todas aquellas acciones esenciales para una conducción segura hacia otra actividad diferente puede tener consecuencias fatales.

Por este motivo, la Policía Local de Albacete aconseja para evitar distracciones al volante: No usar el teléfono móvil; sintonizar la radio y el navegador antes de iniciar la marcha; limitar la interacción con el resto de pasajeros; conducir descansado y sin sueño, nada de alcohol y drogas y cuidado con algunos medicamentos, y mientras conducimos, no distraer la mirada a otros puntos que no sean el de mantener la atención permanente a la conducción ( cartelería, anuncios, accidentes de tráfico, etc.).

La distracción al volante es un factor de riesgo crítico que contribuye significativamente a los accidentes de tráfico en las carreteras españolas, encontrándose entre los principales riesgos, los siguientes:

Riesgo 1: Uso del Teléfono Móvil: El uso del teléfono móvil mientras se conduce es una de las principales fuentes de distracción en las carreteras españolas. Los riesgos incluyen:

Desatención visual: Al mirar o manipular el teléfono, el conductor aparta la vista de la carretera, lo que aumenta el riesgo de colisiones por no ver señales de tráfico, vehículos u obstáculos.

Desatención cognitiva: Conversar por teléfono o enviar mensajes de texto exige atención mental, lo que puede reducir la capacidad de respuesta del conductor ante situaciones de emergencia.

Desatención manual: Sujetar el teléfono móvil ocupa una mano que debería estar en el volante, lo que disminuye la capacidad de control del vehículo.

Riesgo 2: Distracciones Internas: Las distracciones internas incluyen actividades como comer, maquillarse, ajustar la radio o el GPS, y pueden aumentar el riesgo de accidentes.

Riesgo 3: Fatiga y Somnolencia: La fatiga y la somnolencia son formas graves de distracción que pueden tener consecuencias mortales.

Riesgo 4: Conversaciones y Pasajeros: Mantener conversaciones con los pasajeros, especialmente si son distracciones.

Riesgo 5: Uso de Dispositivos Electrónicos Integrados: Los sistemas de infoentretenimiento y navegación integrados pueden distraer a los conductores.

En el año 2022 se endurecieron las sanciones por conducir con el teléfono móvil en la mano, bien sea en una conversación telefónica o por enviar o leer mensajes, así como por, simplemente, sujetarlo con la mano mientras estamos en marcha, aumentando de 3 a 6 puntos a detraer en el permiso de conducción y una cuantía económica de 200 euros.





Si se usa el móvil cuando está en un soporte y se conduce, también se comete una infracción con multa de 200 euros y 3 puntos. Los conductores de bicicletas y VMP no pueden utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ni tampoco utilizar dispositivos de telefonía, resultando la infracción castigada con 200 euros de multa y sin detracción de puntos.

La Campaña realizada por la Policía Local de Albacete por el mismo concepto el pasado año 2022, dejó en la capital un total de 1166 vehículos controlados, siendo denunciados 13 conductores de los cuales 12 por el uso de móvil.