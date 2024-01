Una reunión muy especial en torno al Seminario de Albacete y su gran herencia en valores

En esos encuentros en mitad de la calle con amigos de nuestra infancia, cuántas veces se dirá aquello de "tenemos que vernos más despacio y hablar de aquellos tiempos...". Cuántas veces en esos tú a tú de un minuto no aparece la pregunta de "¿qué sabes de X... o de Y?". Habitualmente esos compromisos de encuentro o los "a ver si nos llamamos y quedamos" se diluyen y mueren en la orilla, pero lo que va a suceder este sábado en Albacete pone de manifiesto que esos compromisos -a veces- se cumplen.

En los últimos meses, un grupo de Whatsapp integrado por exalumnos del Seminario Diocesano de Albacete (1953-2006) ha ido creciendo y creciendo hasta superar los 250 integrantes. Junto a las fotografías y anécdotas que ahí se han compartido, también se ha pergeñado el encuentro que este sábado se hará finalmente realidad.

Miguel Miranda es uno de aquellos chicos que con 12-13 años, participa de una convivencia en el propio centro y "me quedo impregnado de lo que allí se vive y se comparte; de su campo de fútbol, por qué no decirlo y que ahí empezara una historia que me llevó desde 7º de EGB hasta primero de Teología".

A pesar de finalmente la 'llamada' no se produjera, Miguel está convencido de que la persona que es tiene en buena medida una herencia importante de lo vivido en el Seminario, estando especialmente agradecido a aquel grupo de educadores "que no adoctrinaban y que lo que hacían se lo creían de verdad, enseñándonos muchos valores de lo que ahora escuchamos hablar como la resiliencia, gestionar el éxito o entender el fracaso como una oportunidad".

A José Joaquín Tárraga sí le llegó esa 'llamada'

A una de esas generaciones de seminaristas convocadas este sábado pertenece nuestro compañero en COPE Albacete, José Joaquín Tárraga. El párroco de la iglesia de San Pablo y delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis también nos ha contado la pequeña historia que le hizo acabar en el Seminario: "Yo ya tenía un primo que estaba allí y fue él el que me animó a ir y ver el ambiente, a jugar al fútbol... y un día mi madre me dijo que si quería ir al seminario y sin pensarlo le dije que sí".

Al igual que Miguel, José Joaquín también tiene un gran recuerdo de esa etapa, destacando a compañeros y especialmente a aquellos formadores que "nos educaron en valores como el compañerismo, pero también en otros como la afición por la fotografía, los deportes, la música o en mi caso el amor a la radio; en definitiva una educación humana e integral".





El encuentro de este sábado comenzará a eso de las 11:00 en la previa de una misa que se celebrará a las 11:30 en la propia capilla del Seminario, para después compartir experiencias, anécdotas y abrazos en una comida en el restaurante Don Gil.

Una pequeña historia

El Seminario Mayor de Albacete abrió sus puertas en el curso 1953-1954 y cerró como institución académica en el curso 2005-2006. En todo este tiempo, algo más de medio siglo de existencia, cerca de 3.000 personas recibieron formación en unas instalaciones que ahora están cerradas a la educacion reglada, aunque el Obispado ha ido ocupando parte de las mismas con el traslado del Archivo Diocesano, una sala de consulta compartida por el Instituto Teológico y que en un futuro muy cercano también será Biblioteca Diocesana. Todo ello será inaugurado y bendecido el próximo 7 de febrero por el Obispo de Albacete.

Fuentes consultadas por COPE, nos indican que queda pendiente, aunque no muy lejana la reforma de la Capilla mayor del Seminario y su salón de actos.