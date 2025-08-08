Un toro siembra el pánico en este pueblo de Albacete durante un encierro: rompe la valla y embiste a los vecinos

Estampida de un toro en los encierros de Alcalá del Júcar

Era una tarde tranquila de fiestas, como cada año uno de los actos que mas expectación suscitan en este bonito pueblo es su tradicional encierro del día 8 de Agosto.

Actualmente se desarrolla entre la cañada de Dominguillo, donde se colocan los camiones con los novillos, la calle Batan, un trozo vallado de la carretera, y la subida a la plaza. A pesar de estar todo muy organizado, en las imágenes se ve el gran vallado, ambulancias, cuerpos de seguridad y protección civil, el susto ha sido tremendo para los vecinos y vecinas así como apasionados de estos encierros.

Uno de los novillos bajando por la calle, ha roto las maderas del recorrido y ha intentado escapar, embistiendo a la gente a su paso. Rápidamente y gracias a los vecinos y apasionados del toro, han podido sostenerlo y devolverlo al recorrido mientras otros, volvían a poner algunas maderas en las vallas.

Al parecer, de momento es una mujer la que ha tenido que ser trasladada, en ambulancia de soporte vital básico, al Hospital General Universitario de Albacete tras caer desde una altura de unos tres metros, al escapar un novillo del recorrido pudiendo haberse roto ambos tobillos.

Todavía se desconoce si hay más heridos.

