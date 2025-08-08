COPE
Podcasts
Albacete - Chinchilla - San Pedro
Albacete - Chinchilla - San Pedro

Un toro siembra el pánico en este pueblo de Albacete durante un encierro: rompe la valla y embiste a los vecinos

Ha ocurrido durante los encierros de la localidad albaceteña de Alcalá del Júcar

Estampida de un toro en los encierros de Alcalá del Júcar

Estampida de un toro en los encierros de Alcalá del Júcar

Carmen Rodenas

Toledo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Era una tarde tranquila de fiestas, como cada año uno de los actos que mas expectación suscitan en este bonito pueblo es su tradicional encierro del día 8 de Agosto

Actualmente se desarrolla entre la cañada de Dominguillo, donde se colocan los camiones con los novillos, la calle Batan, un trozo vallado de la carretera, y la subida a la plaza. A pesar de estar todo muy organizado, en las imágenes se ve el gran vallado, ambulancias, cuerpos de seguridad y protección civil, el susto ha sido tremendo para los vecinos y vecinas así como apasionados de estos encierros. 

Estampida de un toro en los encierros de Alcalá del Júcar
00:00

Estampida de un toro en los encierros de Alcalá del Júcar

Uno de los novillos bajando por la calle, ha roto las maderas del recorrido y ha intentado escapar, embistiendo a la gente a su paso. Rápidamente y gracias a los vecinos y apasionados del toro, han podido sostenerlo y devolverlo al recorrido mientras otros, volvían a poner algunas maderas en las vallas. 

heridos

Al parecer, de momento es una mujer la que ha tenido que ser trasladada, en ambulancia de soporte vital básico, al Hospital General Universitario de Albacete tras caer desde una altura de unos tres metros, al escapar un novillo del recorrido pudiendo haberse roto ambos tobillos

Todavía se desconoce si hay más heridos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ALBACETE

COPE ALBACETE

En Directo COPE MÁS ALBACETE

COPE MÁS ALBACETE

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 08 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking