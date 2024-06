Sergio y Natalia: Las jóvenes promesas de Albacete que brillan en La Voz Kids

Albacete vuelve a brillar en La Voz Kids, el conocido programa de Antena 3. Tras el éxito de Natalia Ruiz, otra joven promesa albaceteña, Sergio Plaza Villar, de 14 años, cautivó a los coaches del programa con su talento y carisma. La actuación de Sergio se emitía el pasado 18 de mayo, momento en el que el joven pasaba con éxito la Audición a ciegas y entraba a formar parte del equipo de Lola Indigo. “Lo viví muy emocionado. De hecho, se me ve en la audición que abrí muchísimo los ojos cuando se me giraron y pues nada, muy emocionado”, explica entre risas.

Sergio es un apasionado de la música, y al igual que Natalia, prometen llevar el nombre de Albacete a lo más alto. En su Audición el joven interpretaba la canción ´Mujer contra mujer´ de Mecano. Y este sábado podremos verlos de nuevo en las conocidas como ´batallas´.

No era su primera vez en el programa

Este joven albaceteño ya había intentado su suerte en La Voz Kids en una ocasión anterior sin éxito. Sin embargo, su perseverancia y constancia y el apoyo de sus padres le llevaron a intentarlo de nuevo, y esta vez, ha logrado su objetivo: formar parte de La Voz Kids. “Lo intenté el año anterior en los castings y me quedé a la mitad y lo quería volver a intentar para por lo menos llegar a las audiciones y esta vez ya lo he intentado y por suerte he pasado”, explica el joven.

Sergio comenzó a cantar después de la pandemia, aprovechando esas horas libres en casa. Sin formación vocal previa, decidió inscribirse en clases de canto y ha mejorado notablemente, “yo como siempre me he ido preparando las clases y todo”, manifestaba.

La atleta, Laura Villar, madre del joven talento

Además de su pasión por la música, Sergio comparte una afición especial con su madre, la atleta Laura Villar, quien nos explica los nervios que los padres viven en ese momento en el que ven a su hijo sobre el escenario: “Con muchos nervios, mucho estrés, y mucho trajín, como decimos aquí. Y claro, a ver qué iba pasando de fases. Fue pasando uno, otro, otro hasta que ya nos dijeron que estaba dentro del programa y una vez que estábamos allí, pues la verdad es que impone bastante y luego, claro cuando estaba actuando que nosotros estábamos en otra sala viéndolo, pues te puedes imaginar los nervios y la emoción”, comentaba la madre de Sergio.

Anima a los padres a perseguir los sueños de sus hijos

Laura se mostraba feliz de haber acompañado a su hijo en esta bonita experiencia: “Ver cómo tu hijo cumple su sueño o cómo está luchando por su sueño y disfruta en el camino, que es lo más importante, disfrutar del camino independientemente del resultado, ver que está disfrutando a la vez que peleando por conseguir su sueño, eso no tiene precio. Vamos, yo les diría que no les corten las alas y que los apoyen al 200%”, señala.

