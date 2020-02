El Real Conservatorio Profesional de Música y Danza celebrará su semana cultural del 26 al 28 de febrero

El Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete celebrará estos días su Semana Cultural, cita programada para fomentar el calado de la cultura musical entre la ciudadanía de a pie y que tendrá lugar los días 26,27 y 28 de febrero.

Este 2020 la programación de la Semana Cultural cuenta con gran variedad de actividades complementarias entre las que destacan conferencias divulgativas, charlas de orientación académica y profesional, talleres, y un concierto final.

Las actividades comenzarán el miércoles 26 con una conferencia titulada Pervivencia y modernidad en Beethoven. La charla dará comienzo a las 16:00 horas y su desarrollo correrá a cargo de Enrique Igoa; compositor, profesor de Análisis Musical e investigador musical. Además, Ioga posee el título de Profesor de Piano y el título de Profesor Superior de Composición por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, estudios que después amplió con una beca Fulbright en el Berklee College of Music y en el New England Conservatory of Music, ambos en Boston (USA).

A ello se suma que es Licenciado en Geografía e Historia, Diploma de Estudios Avanzados y Doctorado en Música Hispana por la Universidad Complutense de Madrid.

El jueves 27 de febrero, también a las 16:00 horas se celebrara una charla de orientación académica y laboral en las Enseñanzas Profesionales de música. Los profesores del Real Conservatorio Emilio Carrilero Molina y Francisco José Casado Gómez, serán los encargados de impartir esta conferencia.

El viernes 28 de febrero tomará el protagonismo 'Movimiento escénico para músicos', taller ofrecido por la Coreógrafa y Bailarina Cecilia Jiménez Ferres; licenciada en Coreografía e Interpretación por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid.

Las actividades culturales extraordinarias finalizarán con un concierto de clarinete y piano a cargo de Francisco Gil y Laura Gómez (Piano), ambos antiguos alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, y actualmente profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

A esta actividades se suma la apertura de una exposición documental sobre la obra de Ludwig van Beethoven en conmemoración del 250 Aniversario de su nacimiento. La misma podrá disfrutarse en la entreplanta del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza y consta de trabajos realizados por los alumnos y las alumnas de cuarto curso de Historia de la Música.

Como viene siendo habitual cada Semana Blanca todas las actividades están abiertas al público en modalidad 'entrada libre hasta completar aforo'.