¡Ya solo quedan 355 días para la Feria de Albacete 2026!

Acompañado de Pedro Aguado, 'Guardián de la llave', de los Manchegos de la Feria, y del resto de miembros de la Corporación, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, cerraba a las doce en punto de la noche la la Puerta de Hierros del Recinto Ferial.

El alcalde aseguraba en este momento que la Feria 2025 ha sido “buena para la ciudad de Albacete en todos los sentidos y por muchas cuestiones”, añadiendo que ha sido “lo que los albaceteños y albaceteñas han decidido y la que merecen”.

Según ha señalado el alcalde, “hemos disfrutado la Feria, la hemos vibrado, la hemos vivido y ha contribuido a consolidar la Marca Albacete, la identidad y el carácter de todos los albaceteños y albaceteñas”.

Manuel Serrano, junto a los Manchegos de la Feria

Manuel Serrano ha felicitado y dado las gracias al concejal de Feria, Francisco Navarro, por el gran trabajo que ha llevado a cabo de la mano de los trabajadores municipales del servicio de Cultura y Festejos, así como a la Policía Local, a los voluntarios de Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y vigilantes privados, profesionales sanitarios del Sescam y a Cruz Roja para que hayamos podido disfrutar de uno “días inolvidables que ya forman parte de la historia de la ciudad de Albacete” y de una feria que ha sido “éxito colectivo”, así como a los medios de comunicación por ser “fedatarios públicos” de todo lo que ha acontecido.

Aunque este jueves será el momento del balance oficial (11:00 horas) el alcalde ha señalado que “en estos 10 días, la ciudad, el Recinto Ferial, el Paseo de la Feria, la Plaza de Toros, las atracciones, la Cuerda, los Ejido y los barrios han sido un espacio de cine donde se han vivido momentos inolvidables”.

Durante el cierre de la Puerta de Hierros, Serrano ha tenido un recuerdo especial para todas las personas que nos han podido vivirla y para los que ya no están, pidiéndole una vez más a la Virgen de los Llanos “salud y unidad para recorrer un año que va a ser intenso en el que espero que juntos podamos alcanzar futuro, empleo y bienestar”.

Manuel Serrano ha puesto en valor la gran representación que han hecho los Manchegos de la Feria y de Honor de este año, así como la elevada participación del rico tejido asociativo con el que tenemos la suerte de contar en nuestra ciudad, destacando el comportamiento ejemplar de los albaceteños y albaceteñas.