El Presidente del Tribunal Superior de CLM "decepcionado y preocupado" por la ausencia del Rey en Barcelona

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha mostrado su "decepción y preocupación" por el hecho de que el Rey Felipe VI no haya acudido al tradicional acto de entrega de despachos a jueces celebrado este viernes en Barcelona.

Según ha dicho en su alocución durante el acto oficial de apertura del año judicial en la sede del Alto Tribunal en Albacete, "es el Rey un símbolo de la separación de poderes y de los valores más importantes del Poder Judicial, como son la independencia, la neutralidad política y la sumisión a la ley".

"Unos valores que fundamentan la presencia de la Alta Magistratura en nuestros actos más relevantes, como la entrega de despachos a jueces. Su ausencia causa sin duda decepción y preocupación, como ya hemos podido trasladar por el cauce oportuno", ha zanjado.

Sobre esta cuestión, el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha considerado que la decisión de que el rey Felipe VI no haya acudido este viernes a la entrega de despachos a jueces en Barcelona ha tenido como intención "proteger la figura de la Casa Real en un momento muy vertiginoso" y ha pedido que no se meta la figura del monarca en el debate político.

Además ha admitido que no le agrada que la figura del rey esté "en el debate partidario" y ha argumentado que, coincidiendo con en estos días se debe dictar la sentencia sobre la posible inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, la intención de que Felipe VI no acuda a Barcelona para proteger a la Corona, por ello ha añadido que "lo mejor es no tener que explicarlo, porque se hace daño a la Casa Real".

En cuanto a la posible inhabilitación de Torra, para García-Page es "impepinable" y "evidente" que se va a dictar una sentencia en ese sentido, pues ha recordado que el propio president de la Generalitat reconoció los hechos por lo que se les juzga.

"Esto que tendría que ser el meollo del asunto y se está mezclando con el rey", ha lamentado.