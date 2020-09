Page considera "legal" la cesión de datos de los que tienen que estar confinados a las fuerzas de seguridad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se ha mostrado convencido hoy, en declaraciones a Susanna Griso en Antena 3, que la cesión de los datos de las personas que deben estar confinadas por la Covid a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es un acto legal. Así, ha indicado que "esto ya es legal en Baleares, lo que hacemos es normal. La Generalitat de Cataluña puede poner en conocimiento de los Mossos sus datos sanitarios porque es policía autonómica, y depende de ella; Nosotros no tenemos policía autonómica ni la quiero, pero no pasa nada porque la policía tenga datos epidemiológicos, aquí se debe saber quién tiene el virus para poderlo atajar. No ha habido problemas cuando se ha confinado un bloque entero y ha estado la policía pendiente. No solo es legal, sino que ya está vigente", ha indicado.

En otro orden de cosas, Page ha considerado que la decisión de que el rey Felipe VI no haya acudido este viernes a la entrega de despachos a jueces en Barcelona ha tenido como intención "proteger la figura de la Casa Real en un momento muy vertiginoso" y ha pedido que no se meta la figura del monarca en el debate político.

Además ha admitido que no le agrada que la figura del rey esté "en el debate partidario" y ha argumentado que, coincidiendo con en estos días se debe dictar la sentencia sobre la posible inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, la intención de que Felipe VI no acuda a Barcelona para proteger a la Corona, por ello ha añadido que "lo mejor es no tener que explicarlo, porque se hace daño a la Casa Real".

En cuanto a la posible inhabilitación de Torra, para García-Page es "impepinable" y "evidente" que se va a dictar una sentencia en ese sentido, pues ha recordado que el propio president de la Generalitat reconoció los hechos por lo que se les juzga.

"Esto que tendría que ser el meollo del asunto y se está mezclando con el rey", ha lamentado.

Por otro lado, en cuanto a la tramitación de los indultos por parte del Ministerio de Justicia para los políticos catalanes condenados por los actos del 1 de octubre, ha considerado que cuando se redactó el Código Penal que está en vigor "nadie estaba pensando en Torra ni que hubiera una sedición de este tipo".

García-Page ha sostenido que "lo que pasó en Cataluña fue un grave delito contra el orden constitucional" y ha aseverado que actuaciones de este tipo "tienen que tener repercusión de cárcel" y se puede analizar si tienen que ser "cuatro o seis años", pero ha incidido en que "nadie puede dudar de que a esos acontecimientos, si se vuelven a repetir, les van a acompañar una pena clara, rotunda".

En este sentido ha propuesto que, si se tiene que adaptar la normativa, la reforma del Código Penal "salta lo más pactado posible" entre las grandes fuerzas políticas, pues ha defendido que esa reforma "tiene que ser para mucho tiempo".

En cualquier caso, ha advertido de que "no se puede estar haciendo un Código Penal como un traje de corte y confección, que sea a la medida".