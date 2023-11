Premio ADN Albacete 2023: María José Navarro Requejo

El humor y la valentía marcan el carácter de esta mujer que en COPE ha hecho casi de todo porque según confiesa "la verdadera prueba es no tener miedo a arriesgarte porque para llegar a hacer las cosas bien hay que hacerlas mal y aprender". María José Navarro Requejo es así, atrevida, desde que allá por "el Pleistoceno' -confiesa- le hicieran una prueba en los 40 Principales: "al acabar de presentar el disco, llegó el director, José María Gonzalez y me dijo que el cantante era el que yo había dicho, la canción también, pero todo lo demás era un desastre".

Fue entonces cuando decidió aprender, o enseñarse y aquello fue definitivo para primero entrar en la Cadena SER y poco después, con 18 años, atender a la llamada de la COPE de Paco Aguilar ("mi maestro") y pensó que "si mi padre trabaja en la SER va a ser muy difícil que yo despunte si quiero dedicarme a esto porque su sombra me lo va a impedir".

Después vendría el salto a la emisora de Murcia y no mucho después a COPE Madrid, donde ha trabajado en casi todos los programas y ejercido casi todas las funciones que se pueden pensar cuando de radio se habla. Las mañanas, las tardes, el mediodía, el fin de semana y hasta los programas especiales de Navidad, Semana Santa o cualquier otra celebración no tienen secretos para esta comunicadora que con el tiempo también fue haciendo sus pinitos en otros medios, tanto televisivos como escritos.

Los programas habrán sido miles, las horas de emisión ni te cuento, pero en todas esas emisones lo que no ha faltado nunca ha sido el 'sello Albacete', ese que que ha hecho que todo el mundo conozca y reconozca a María José Navarro como albaceteña orgullosa de su tierra. Por eso, el jurado de los premios Albacete en Positivo de COPE no tuvo dudas. El ADN 2023 tenía que ser para 'La Navarro'.

"Mis amigos son de Albacete, mi dentista o mi peluquera son de Albacete y hasta mi perro es albaceteño... Por eso entiendo menos que se me reconozca algo que a mí no me cuesta porque sale de dentro y fácilmente". No obstante, María José dice sentirse "agradecida por este premio que me da mi casa, mi gente de COPE" añadiendo que "no creo que haya muchas ciudades que puedan presumir de querer tanto a los suyos pero no cabe duda de que Albacete lo consigue".

Pregonera de la Feria, de la Semana Santa, reconocida por los agentes comerciales, por la ciudad, por la Asociación de Periodistas y hasta por la Confederación de Empresarios, ahora María José Navarro (y Requejo por parte de madre) será reconocida por los suyos con el premio ADN Albacete y estará en el Teatro Circo el próximo lunes 27 de noviembre con nosotros.