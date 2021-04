El poemario que invita a parar el mundo, pensar y respirar

Para, observa, hablemos. Despierta. Cuatro palabras que resumen la propuesta del autor a través de su poesía, una “enmienda a lo que estamos a punto de convertirnos como colectivo” nos dice recordando a la sociedad de “1984” de George Orwell. Y nos lo cuenta un albaceteño y directivo de éxito con trayectoria nacional e internacional que durante los últimos 20 años ha recopilado en este poemario sus pensamientos y prisma vital conformados entre Albacete, Madrid, Vancouver y Albacete de nuevo. Irse para volver a sus raíces y escribir al mundo. Con ganas de dar al mundo su poesía y la esencia de sus palabras.

Manuel reivindica la poesía como una fuente de luz sobre la falta de crítica propia y colectiva actual y nos propone un modo de vida en el que podamos elegir qué queremos y abstraernos del ruido. Rescatar la prioridad de lo sencillo y la importancia de saber qué es lo importante: familia, valores, amistades, cultura, amor… planteándonos quiénes somos y cómo usamos el tiempo dado.

CONOCEMOS A MANUEL SÁNCHEZ NÚÑEZ

1.¿Qué esperas o qué te gustaría que pensase el autor al leer tu obra?

Si tuviera que elegir una intención, elegiría pensar que este libro pudiera sumar a que alguien pudiera hacer esto tan simple que se indica en la sinopsis del mismo y que podréis encontrar en la contraportada: “Para, observa, hablemos. Despierta”. Es decir, que ayudara a despertar recuerdos, ideas, reflexiones…etc. Y nos permitiera acercarnos a esa semejanza, a veces olvidada, por el ruido que nosotros mismos generamos en nuestro mundo.

2. El escritor en prosa se esconde tras los personajes y la ficción. El poeta se expone y muestra lo más íntimo. ¿Te ha supuesto mucho esfuerzo o pudor exponer a la vista del público tus poemas?

Al principio, en el momento de enviar el manuscrito a algunas editoriales elegí un seudónimo para poder tener tiempo para pensar a la vez que evolucionaba la posibilidad de que despertara interés. Y en esa fase, tenía sentimientos encontrados, por un lado, quería que alguien me llamara y me dijera, publicaremos contigo y, por otro lado, tenía esa sensación de incertidumbre al exponer el libro a un exterior incontrolable.

En este sentido, me viene bien los versos que he usado de Leonard Cohen y que aparecen al inicio del libro…”Entended el significado de la Poesía, Poesía no es sobre mí, sino sobre ellos”.

3. El título “Nosotros, semejantes diferentes” es muy original ¿Nos cuentas el motivo de este título?

Es una manera de mostrar la idea de nosotros como semejantes, y reforzar la idea de que existen tantas verdades como individuos pensantes, de ahí el término de diferentes. Pero tampoco me gustaría que se radicalice ese concepto, ya que me da la sensación que, en muchas ocasiones, afrontamos esto del “nosotros” y los problemas del mundo en el que convivimos como si fuésemos muy diferentes, cuando en realidad, tenemos más semejanzas que diferencias. Y entiendo que este concepto es recurrente a lo largo del libro, o al menos a mí, muchos de los poemas me hablan en relación a ello.

4. ¿De dónde sacas el tiempo para escribir? ¿Tienes alguna hora del día o momento del día en que te inspires más?

Pues desde que nació mi hijo Marcos, no saco mucho. Algunas veces por las noches, rescato algunas notas. En general, cuando más me gusta escribir y más lo disfruto es cuando estoy tranquilo, con luz del día, cerca del mar, en un parque, en la montaña…etc.

5. ¿Papel u ordenador? ¿Eres de los que escriben en servilletas, tu agenda o donde pillan o de sentarte ante un ordenador?

Siempre papel, siempre llevo conmigo una libreta tipo cuartilla, de gusanillo donde descansa el mismo bolígrafo de color azul. Y cuando se gasta la tinta, se recarga. La mayoría de las veces, el poema, se queda en la libreta para luego ser rescatado y ajustar algunas cosas que moldean el original. Así, se va construyendo el poema final.

Una vez está casi listo, lo paso al ordenador para darle el “último apriete”. Si es que se da el caso.

6. ¿Cómo valoras el boom de la nueva poesía, de los jóvenes poetas?

Pues de manera muy positiva, yo empecé a escribir por el año 1999, y aunque de manera intermitente nunca me decidí a publicar nada. Bueno durante unos años escribía bajo un seudónimo en una página web de escritores amateurs…incluso se llegó a publicar un libro con algunos de mis poemas. Fruto de la elección de los que manejaban la web.

Por ello, que la gente se decida a compartir y expresar, como una muestra más de libertad, de comunicación, de acercamiento, de despertar sensibilidades… Pues no puede ser nada malo. Como dicen unos versos al inicio del libro: “Intentemos no perder el uso ni el significado de la poesía”.

Siempre poniendo la obra y lo que ella despierta en los demás como centro de importancia, no el autor ni el “recitador”, de ahí que algunas tendencias que puedan suponer subir el ego del creador más que de lo creado, me parecen algo peligrosas.

El libro ha sido publicado por la editorial Olé Libros en su colección Ites de poesía, y se encuentra disponible a la venta en plataformas y librerías. La ciudad de Albacete acoge la presentación oficial con motivo del Día Internacional de Libro.