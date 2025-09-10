Olvídate del coche: estos son los horarios y rutas para ir a la Feria de Albacete por un euro

El ambiente festivo, las altas temperaturas y las miles de personas que se dan cita en la Feria de Albacete han convertido al autobús urbano en uno de los grandes aliados para moverse por la ciudad. Así lo asegura Ezequiel Moltó, director de Comunicación de Vectalia, empresa que gestiona el transporte público en Albacete, quien celebra la buena acogida del servicio especial habilitado para estas fechas.

“La verdad, el clima estupendo, el ambiente de fiesta que tenéis en Albacete es espectacular y estamos muy contentos de estar aquí”. Moltó nos atendía en una de las paradas del servicio especial de autobús, explicándonos que "este año la frase que hemos escogido desde el Departamento de Marketing y Comunicación de Vectalia es que la feria se vive mejor si vas en bus".

El servicio especial de autobuses funciona gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, con cuatro líneas activas en los días de mayor afluencia. Las rutas están pensadas para conectar las principales zonas de la ciudad con el Recinto Ferial, con horarios ampliados para dar cobertura hasta altas horas de la madrugada.

Vectalia en la Feria de Albacete

Horarios nocturnos y precio popular

Los días 9, 10, 11, 15 y 16, las líneas especiales funcionarán de 20:30 a 04:00 horas, mientras que el viernes 12 se amplía hasta las 07:00. El sábado 13 el servicio comienza antes, a las 11:00 hasta las 07:00, y el último día, el 17 de septiembre, estará disponible de 20:30 a 00:00 horas.

El billete mantiene el precio habitual del transporte urbano: un euro por trayecto. “Es un precio muy asequible y la gente lo usa mucho, sobre todo familias enteras. Estamos contentos porque año a año se va incrementando el número de usuarios del transporte urbano en Albacete”, ha explicado Moltó. “Yo creo que Albacete mejora con cada kilómetro que recorremos juntos”.

En 2023, más de 10.000 personas utilizaron este servicio especial. “Este año las fechas son distintas, pero solo en el primer día ya tuvimos más de 6.000 usuarios. Creo que vamos a superar esa cifra”, ha asegurado Moltó. Además de evitar atascos y problemas de aparcamiento, destaca el confort del servicio: “Vas con aire acondicionado, con tu móvil, llegas relajado y sin preocupaciones”.