Molina se recupera a tiempo y estará en Albacete

Lorenzo del Rey-Redacción Cope Albacete

Aunque el propio matador de toros albacetense fijaba en los micrófonos de COPE en un 50% las posibilidades de trenzar el paseíllo en el primer festejo de abono de la Feria en honor de la Virgen de Los Llanos, final y felizmente esas opciones han llegado al 100% y José Fernando Molina toreará este 8 de septiembre en el coso de la calle Feria.

Tras la doble herida sufrida en la plaza de Bayona, con dos cornadas hace apenas diez días, la incertidumbre era evidente debido a los dolores sufridos y a lo dificultoso de una recuperación con unos mínimos para poder vestirse de luces. Pero el empeño y esfuerzo del diestro junto con la labor de los fisios y de su preparador Víctor Zafrilla han conseguido que Molina pueda cumplir el primero de sus dos compromisos en Albacete.

De esta forma, la primera tarde del ciclo septembrino queda tal y como se anunció inicialmente: corrida de toros con la ganadería del Conde de Mayalde -hierro triunfador del pasado año en la capital manchega- para Fortes, Molina y Samuel Navalón, en un cartel de diestros que están llamados a entrar en más carteles visto lo visto en los ruedos. Así, Molina, tras estar anunciado en Dax el 13 de septiembre, donde está acartelado junto a Esaú Fernández y Juan de Castilla con el hierro de Robert Margé, cumplirá su segundo compromiso en Albacete.

Será el lunes día 15, con toros de La Quinta junto a los diestros Fernando Adrián y Alejandro Peñaranda, completando el único doblete de toda la Feria.