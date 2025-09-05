Molina: "Ahora mismo está al 50% el torear en Albacete el día 8"

Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Cuando los aficionados albacetenses respiraban tranquilos tras comprobar el regreso de Morante de la Puebla y Roca Rey a los ruedos una vez recuperados de sus respectivos percances, saltaba la noticia de que otro pilar del abono, el albacetense José Fernando Molina tenía que ser intervenido tras sufrir sendas cornadas envainadas en su tarde en Bayona. Miguel Yeste se puso en contacto con el torero, quien expresó sentirse "muy fastidiado por el dolor pero con paciencia e ilusión por el propio proceso de recuperación de las cornadas. Estoy trabajando con los fisios para intentar llegar al lunes". Yeste pregunta a las claras sobre torear el día 8, sincerándose Molina al decir que "mi mentalidad y mis ganas es llegar, pero hasta el día de antes, que me pruebe la pierna no se sabrá seguro. Quiero llegar, si no al 100%, casi. Por mi gente y mi afición, que lo merece, y quiero aprovechar la tarde al máximo. Aunque hasta el día de antes no lo sabré cierto, mi voluntad es estar ahí. Llevo una muleta para apoyarme un poco y quitarle peso a la pierna. Estoy intentando ganar la máxima movilidad posible."

Miguel recuerda el peligro que existe con los aceros, con el descabello en Bayona en este caso, coincidiendo el matador que "el peligro está en cualquier momento, hasta en el campo con una becerra. Son cosas del destino. Todo esto me da mucha moral por no haberme venido abajo. Me hace superarme día y día, es una prueba más que se pone en el camino para salir reforzado. Si gracias a Dios llego a tiempo, a lograr la meta que me he propuesto, me va a dar mucha moral y mucha fuerza".

Al pedirle un porcentaje sobre estar en Albacete el día 8, José Fernando dice que: "en próximas fechas tengo Albacete el día 8 y el 15, estando el 13 en Dax. Ahora mismo está al 50% estar en Albacete el día 8. Estos días son clave porque tiene que bajar mucho la inflamación de la pierna además del hematoma que es muy grande y me impide un poco la movilidad. Gracias a Dios, voy mejorando cada día por fe, porque la fe mueve montañas. Ya dije desde que me operaron que me tenían que matar si no hacía el paseíllo el día 8, y con esa mentalidad sigo. Si todo va bien, el lunes trenzaremos el paseíllo".

Con su habitual clarividencia para pulsar la actualidad informativa de la ciudad, Miguel Yeste menciona al pregonero taurino de la Feria, Sebastián Cortés, e inmediatamente Molina responde que "me dio mucha el no poder estar por las circunstancias en el pregón pero, ¿qué decir del Maestro Sebastián? Le tengo un gran cariño, hablo a nivel personal. Sabe todo el mundo que le tengo un cariño inmenso, no sólo por haber sido alumno suyo, si no que es un vínculo más estrecho. Se lo merece y ya era hora que el maestro tuviese este homenaje, Creo que para él era un día muy importante y se lo merece."