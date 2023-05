Manuel Serrano volverá a la alcaldía de Albacete

CON'23 VOT'23 %'23 CON'19 VOT'19 %'19 PP 12 33.343 38,18 9 24.799 29,93 PSOE 10 29.677 33,98 9 25.763 31,09 VOX 4 13.440 15,38 1 5.456 6,58 UNIDAS-PODEMOS 1 5.242 6 - - - Podemos-IU-Equ 0 - - 3 8.968 10,82 Cs 0 2.941 3,36 5 15.202 18,34





El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales en la ciudad de Albacete, por lo que su cabeza de lista, Manuel Serrano López, podrá ser alcalde de nuevo.

Tras hacerse público el escrutinio del 100%, Serrano comparecía en la sede del PP, rodeado por los miembros de su candidatura, agradeciendo su trabajo y hasta emocionado al reconocer que "han sido años duros" desde que en 2019 el pacto PSOE-Ciudadanos le dejara sin la alcaldía que había ostentado desde 2017.

Vídeo





El también presidente del Partido Popular ha indicado que lo primero que hará será reunir a todos los partidos con representación (PSOE, Vox y UP) para "sumar, para avanzar y progresar. Albacete merece la pena y los albaceteños, también y yo creo que si nos centramos, hay caminos que podremos recorrer juntos". Y ha añadido que "yo entiendo la política desde el diálogo y así lo he demostrado en la política y no he perdido el hábito".

La llamada de Sáez y la Diputación de Cabañero

En la sede del PSOE fueron los últimos de la noche en comparecer en la noche electoral y lo hicieron con el contraste de la tristeza de Emilio Sáez tras perder la alcaldía de Albacete y la alegría del secretario provincial y presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, tras revalidar la mayoría absoluta en la institución provincial.

Vídeo





Sáez dijo que había llamado a Manuel Serrano para felicitarle, que espera que el Ayuntamiento de Albacete no dependa de Vox y que harán todo lo posible para evitarlo y que se sentía satisfecho por lo realizado en la ciudad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vox, de fiesta

En la calle y camino a una celebración, encontramos en la noche electoral a José Ramón Conesa, cabeza de lista de Vox, satisfecho por haber pasado de 1 a 4 concejales y pendiente de si hará falta pactar con el Partido Popular para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento.

Vídeo