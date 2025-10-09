Mabac Construye: la empresa albaceteña que transforma proyectos en realidad con calidad y confianza

Mabac Construye no solo levanta edificios, sino también confianza, compromiso y calidad. Con más de diez años de experiencia en el sector, esta empresa albaceteña se ha consolidado como un referente en la construcción integral de proyectos, abarcando desde la planificación inicial hasta la entrega final de la obra. Una historia de tradición y pasión familiar

Los hermanos Mariano y Antonio Simón, gerentes de la empresa, continúan una tradición que comenzó con su abuelo y su padre. “Venimos de una familia dedicada a la construcción. Aprendimos el oficio desde pequeños y, cuando nuestros padres se jubilaron, decidimos seguir su legado con ilusión y profesionalidad”, explica Mariano.

Esa herencia familiar, unida a una visión moderna del sector, ha permitido a Mabac Construye crecer de forma sólida, combinando experiencia, innovación y cercanía con sus clientes. Soluciones integrales y personalizadas

Mabac Construye destaca por ofrecer un servicio integral en cada proyecto: desde el estudio técnico y económico hasta la planificación y ejecución de la obra.

“Cada proceso empieza con la llamada del cliente. A partir de ahí, trabajamos mano a mano con su equipo técnico, visitamos el terreno y elaboramos una planificación completa con todos los industriales implicados”, comentan los hermanos Simón.

El objetivo es claro: convertir cada idea en una realidad tangible, respetando los más altos estándares de calidad, funcionalidad y estilo. Cuando el proyecto y la realidad son idénticos

Uno de los mayores orgullos de Mabac Construye es la fidelidad entre el diseño y el resultado final.

Gracias a la colaboración con la interiorista Rosario López, los proyectos se ejecutan con tal precisión que “cuesta distinguir entre las imágenes del ordenador y las fotografías de la obra terminada”.

Esa coherencia entre lo proyectado y lo construido refuerza la confianza de los clientes y la reputación de la empresa.

Compromiso con las personas: bienestar y conciliación laboral

Más allá de los ladrillos y planos, Mabac Construye también edifica valores humanos.

La empresa cuenta con un equipo de 17 trabajadores y ha implementado una jornada intensiva durante todo el año, una medida poco habitual en el sector de la construcción.

“El bienestar de nuestros empleados es fundamental. Apostamos por la conciliación y la flexibilidad, y los resultados han sido excelentes" Antonio Simón Gerente de Mabac Construye

Proyectos actuales y retos de futuro

En la actualidad, Mabac Construye está inmersa en varios proyectos de gran envergadura, como:

La rehabilitación completa del edificio Belmonte, sobre Multiópticas, en el centro de Albacete.

Dos adosados en la calle Cenicienta, también en Albacete.

La rehabilitación de una vivienda antigua en La Roda, transformándola en un moderno hogar.

Diversas reformas de interiores junto a la diseñadora Rosario López.

“El edificio Belmonte es nuestra guinda del pastel: un proyecto que nos apasiona y en el que estamos poniendo cuerpo y alma” Marino y Antonio Gerentes de Mabac Construye

Con una trayectoria en constante crecimiento y un enfoque centrado en la calidad, la transparencia y el trato humano, Mabac Construye sigue demostrando que la construcción puede ser mucho más que levantar muros: puede ser dar forma a los sueños.

📍 Encuéntralos en:

🌐 www.mabac.es

📧 proyectos@mabac.es | administració n@mabac.es

📞 Mariano: 617 45 52 20 | Antonio: 670 51 70 18