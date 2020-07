Luis García es el nuevo Presidente de AJE Albacete

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete ha celebrado su Asamblea General con carácter Electoral. Esta Asamblea estaba prevista para el mes de marzo de 2020, pero ha tenido que aplazarse hasta el día de hoy debido a la crisis sanitaria que hemos vivido en nuestro país por la COVID 19 y el estado de alarma.

Manuel Murcia, tras agotar su doble candidatura como Presidente de Aje Albacete, cede el testigo al empresario albaceteño Luis García, el cual ha liderado una candidatura de consenso y ha recibido el apoyo unánime de los asistentes para renovar el cargo de presidente, donde ha presentado sus nuevas líneas estratégicas para la Asociación, con el objetivo de poner el foco todavía más en las empresas jóvenes y en sus necesidades para ayudarles.

De este modo Manuel Murcia, que recogió el testigo del entonces presidente Santiago Lara, ha permanecido en el cargo durante 6 años, sumados a los 23 años de vida con los que cuenta la Asociación. Desde su constitución en 1997, siempre ha existido una línea común para todos los presidentes y equipo directivo que han pasado por Aje, que ha sido estar al lado de las personas jóvenes con actitud empresarial, difundir la cultura emprendedora, motivar, apoyar, orientar, estimular y canalizar las iniciativas de los jóvenes emprendedores y empresarios albaceteños.

Desde entonces, Murcia ha perseguido tres grandes objetivos: ayudar a los asociados de cara a mejorar su competitividad empresarial, fomentar la cultura emprendedora dándole su sitio desde el ámbito educativo, y lograr que los jóvenes, empresarios y empresarias, estén representados a través de su figura, en las mesas de negociación y participación de las diferentes y principales entidades de nuestra ciudad.

Según el ya Expresidente, Aje Albacete tiene una buena imagen y reputación y Luis García va a saber continuar el rumbo.

“Quien se entrega a este cargo, lo hace por un tiempo breve en el que hay que entregarse al máximo, con la responsabilidad de liderar este colectivo y saber que deberá cederlo a otra persona. Ha sido una experiencia muy positiva para crecer personal y profesionalmente, donde me he sentido satisfecho y realizado, por lo que me pongo a disposición de Luis García en su mandato.”