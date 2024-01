Luis Alberto Martínez, coronel del TLP: "Se nota la cercanía de la ciudad con su Base Aérea"

Este lunes ha comenzado en la Base Aérea de Los Llanos el primer curso de vuelo del Programa de Liderazgo Táctico de la OTAN, una cita en la que participarán 650 personas de las que 39 serán las que buscan la graduación: 28 pilotos, cinco oficiales de inteligencia y seis controladores aéreos.

Luis Alberto Martínez, coronel jefe del TLP de la OTAN, nos ha explicado en COPE que este año, igual que en 2023, están programados en principio cuatro cursos de vuelo, aunque lo más probable es que el de septiembre, el que se hace después de la Feria, finalmente no se haga por las necesidades que tienen los países participantes.

El que inaugura 2024 es un curso "digamos que normal -comenta- porque el número de personas con el que se trabaja es perfectamente asumible por el TLP". El coronel Martínez hace así referencia al último del pasado año, que llegó al millar de participantes y que tuvo como colofón la visita del Rey Felipe VI "lo que fue un orgullo para el Programa, así como para la Maestranza y la propia Base Aérea".

El máximo responsable del TLP desde julio de 2022, sabe que seguramente el próximo verano llegará un nuevo destino "es lo que toca y lo asumimos", pero en este tiempo en Albacete confiesa haber sido consciente de la especial relación que une a esta ciudad con su Base Aérea: "es la primera vez que residía en Albacete y lo que he visto aquí no lo he visto en otros lugares como Morón, Zaragoza o Torrejón de Ardoz. Debe ser por la distancia, que aquí es menor entre la ciudad y la Base, pero es evidente que la sociedad civil albaceteña es muy cercana y no vive de espaldas a la Base, la Maestranza o el TLP".





Top Gun Maverick

Como curiosidad final de la entrevista para COPE, le hemos cuestionado al coronel por la segunda película de la saga Top Gun (Maverick) en la que Tom Cruise se pone a los mandos de aviones de caza con 'maniobras imposibles': Según Luis Martínez "la película es muy entretenida y es lo primero, pero tenemos que saber que el cine se toma licencias a la hora de contar cosas y lo que se ve es un 80% cierto y un 20%, especialmente algunas maniobras, imposible de ver en la realidad".

Aviones participantes

Los vuelos de este curso se realizarán de lunes a viernes en periodo de tarde, y darán comienzo el lunes 29 de enero, ya que la primera semana se dedica a la actividad académica y a vuelos en el simulador MACE.

Las naciones participantes dividen sus efectivos en los cursos, existiendo un bando 'aliado' y otro 'enemigo'. Como Blue Air en este curso de vuelo aportarán 24 plataformas y serán Italia con aviones Eurofighter, España con EF18 y Eurofighter, Francia con Rafale, Grecia con F16, Suiza con F18 y Republica Checa con JAS-39. En cuanto a la participación del bando oponente (Red Air), se contará con un total de 10 aviones, siendo las naciones participantes Francia con aviones Rafale, Italia y España con Eurofigher, Suiza con F18 y Grecia con F16.

Como apoyo a la realización del curso de vuelo, se contará con la presencia de aviones de control aéreo AWACS de la OTAN y de Francia, junto con los medios de Mando y Control del Ejército del Aire y del Espacio español durante las misiones.

Es de destacar también la participación del avión no tripulado MQ-9 Predator B (NR-05) del Ejército del Aire y del Espacio, así como de dos instructores italianos especialistas en misiones de rescate de personal, y equipos de control aéreo táctico americano y nacionales.

Como amenaza antiaérea está prevista la participación de sistemas reales de defensa aérea del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, y la Armada de España, con los sistemas NASAMS, ASPIDE y MISTRAL. También está prevista la participación de varios sistemas de simulación de amenazas de la empresa americana POLYGON, que desplegará por distintas zonas del área de operación.

Referente a la intervención de otros medios aéreos, se espera la participación en las misiones de dos helicópteros HH101 italianos y un NH 90 español como BLUE AIR, junto con sus respectivos equipos de extracción, y de dos helicópteros de SH-60 americanos en el bando RED.

También se contará con la colaboración de un avión C295 de transporte táctico español y un C-27J italiano, así como de un KC-767 italiano de repostaje en vuelo. Igualmente, durante el periodo de vuelo, un helicóptero del SAR estará disponible en la Base Aérea de San Javier