Llanos Campos: “Van a tener que sacarme con agua caliente esta feria”

La actriz, dramaturga y escritora, Llanos Campos, ha sido elegida para hacer el pregón de la Feria de Albacete 2023. Se dirigirá a la ciudad desde el balcón del Museo Municipal en la noche del 6 de septiembre.

El pregón se llevará a cabo en las vísperas de la Feria de 2023, concretamente el día 6, en un acto a celebrar en el Altozano. La pregonera se dirigirá a los albacetenses desde el balcón del Viejo Ayuntamiento.

Llanos Campos nació en 1963 en Albacete, ciudad donde cursó sus estudios hasta COU. Marchó a Granada a estudiar psicología, pero finalmente abandonó la carrera para seguir su verdadera vocación e ingresar en una escuela de interpretación.

En 1983 entro en el Teatro Escuela Municipal de Albacete (TEMA), donde cursó los tres años de que consta el ciclo educativo. Después formó el Grupo Teatro Fénix, con el que ganó el Certamen Nacional de Teatro Clásico y Contemporáneo de Grupos Jóvenes.





¿Como ha recibido esta noticia?

Llanos Campos se muestra ilusionada y emocionada por esta oportunidad y porque hayan pensado en ella para dar el pistoletazo de salida a la feria 2023. “Es un orgullo y un honor increíble. Un poco abrumada también porque es una gran responsabilidad. Estoy muy ilusionada y tengo muchas ganas de feria, me van a tener que sacar de allí con agua caliente”, manifiesta entre risas.





Cuando una recibe esta noticia...¿Que hace? ¿Se pone a trabajar en el discurso inmediatamente?

“En cuanto me lo dijeron empezaron a venirme un montón de recuerdos de la feria a la cabeza, por la relación emocional que a todos nos vincula a la feria. Una feria intergeneracional que nos hace acumular muchos recuerdos. Y confiesa que “lo primero que hice fue asustarme; lo segundo, pensar ´quiero divertirme´ y lo voy hacer con todo el cariño. Pretendo que sea algo con lo que todos nos divirtamos, porque la feria tiene una parte solemne, pero sobre todo es diversión”, señala Campos.





Llanos Campos: “Albacete está muy presente en todas mis novelas”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y bromea contándonos que cuando escribió su primera novela infantil, ´El tesoro de Barracuda´, a pesar de ser una novela pirata ambientada en el Caribe, los protagonistas tienen un aire muy manchego. Y es aquí donde descubrimos, que la escritora, tiene muy arraigadas sus raíces, y sin quererlo estas salen a flote en sus libros.





Resulta llamativo que nunca haya tenido un traje de manchega, ¿Será esta una buena ocasión para tenerlo?

Llanos asegura que le hubiera gustado tener un traje de manchega de pequeña, “mi familia no tenía posibilidad de comprarme un traje de manchega”, apunta.

Siempre en feria me pongo algo manchego, me he vestido de segadora, pero nunca he tenido un traje manchego. No sé si este año será el adecuado, porque unir la presión de la vestimenta a la del discurso. No lo sé, No lo sé, expresa entre risas.