Coronel Arteaga: "La confianza de los ciudadanos no se hereda, se gana cada día"

Es, sin lugar a dudas, una de las instituciones mejor valoradas en nuestro país. La Guardia civil es un ejemplo de entrega y de cercanía. El coronel Arteaga, al frente de la comandancia de Granada, nos cuenta cómo la confianza de los ciudadanos se gana "día a día".

Son cada vez más los jóvenes que apuestan por este servicio y luchan por obtener una plaza entre los que forman el Instituto armado. Reconoce el coronel que es una institución "muy querida". Trabajo, honestidad y cercanía. Esas son las claves. La entrega, la humanidad y esa vocación de servicio es lo que mantiene "viva la confianza de todos".

La Benemérita representa una forma de vida. Servir. "El compañerismo, la lealtad, el servicio" son claves para entender el "éxito" de la Guardia civil que es una institución "moderna y preparada para el futuro". Son muy diversas las actividades que despliegan. Pero junto a esto la cercanía es esencial. La humanidad les hace muy útiles en la sierra, la costa, los pueblos.

Además, con esa protección especial de la Virgen del Pilar, confían en seguir prestando este servicio tan esencial y hacerlo además "con mucha ilusión".

Viva siempre honrada la Guardia civil.