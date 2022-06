Las autoras del vídeo “Caga y Vete” abrumadas por la repercusión de un trabajo de clase ficticio

Mucho se ha hablado en las últimas horas del que han bautizado como el “vídeo publicitario” ´Albacete, caga y vete´ y una supuesta campaña del Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Son muchos los albaceteños que han criticado duramente a las autoras de este vídeo. Lo que pocos se han parado a pensar es que puede que única y exclusivamente se trate de un trabajo de clase ficticio de estas chicas de la Escuela de Creativos Brother Madrid, que no tenía que ver la luz, y que tampoco debía traspasar las paredes de las aulas.

Una vez que, se ha compartido en todo tipo de plataformas, estas estudiantes están siendo objeto de debate y desde Cope Albacete, hemos querido darles la oportunidad de que se expliquen.

Os las presento, sus nombres son Raquel Sacristán, Arántzazu Covián y Blanca López. Las tres alumnas nos han expresdo su sorpresa ante lo ocurrido asegurando que en ningún momento querían poner en entredicho Albacete, ni tampoco reírse de los albaceteños y albaceteñas.





Se trata de un proyecto puramente ficticio

Como creadoras de este proyecto ficticio, las autoras han remarcado que se ha descontextualizado el video y han dejado claro que “se trata de un proyecto ficticio que nace en la escuela de creatividad en la que estaban estudiando cuyo único fin responde a la tarea que tenían en ese momento de concienciar sobre el cáncer de colon”.

¿Porque escogieron esta frase “Albacete Caga y vete”?

Según nos responde Raquel, una de las integrantes del grupo, “nos dimos cuenta de que este refrán que todo el mundo conoce y que tiene una connotación negativa, podría transformarse en una campaña por una buena causa. Y por primera vez, hacer que la gente pudiese sentirse orgulloso, porque podría suponer salvar vidas”.

Al mismo tiempo estas alumnas dejan claro que en ningún momento pretendieron que tuviese una repercusión real o que dicho vídeo se utilizase con algún fin que no fuese meramente el de responder a esta tarea que tenían en el centro educativo.

El uso de los logos e iconos del Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Española Contra el Cáncer

“Es un escenario irreal, no quisimos suplantar a ninguna institución” asegura Raquel Sacristán.

Piden disculpas y aseguran que nunca fue su intención para que no se sigan creando pensamiento erróneos puesto que no hay ningún visión negativa, ni ningún trasfondo.

“Esperamos que con estas disculpas y esta explicación la gente entienda realmente el motivo de todo esto” remarca la estudiante.

Uno de los primeros en hacerlo era el portavoz del PP, Manuel Serrano, ha exigido al gobierno municipal de Emilio Sáez “que hagan las gestiones oportunas para que de manera inmediata proceda a tomar las medidas oportunas incluyendo si es necesario acciones legales para la retirada del video realizado por los alumnos de la escuela de 'creativos Brother Madrid´ que tratan de manera denigrante a la ciudad de Albacete y a las personas afectadas por una terrible enfermedad como es el cáncer”.



El alcalde de Albacete también ha criticado esta campaña

Emilio Sáez, ha criticado esta campaña, y ha avanzado que solicitará formalmente que, al menos, se retire el logotipo del Ayuntamiento del vídeo difundido por redes.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa el mismo día que surgía la polémica, asegurando que, si bien él no ha visto el video, no quiere darle "más promoción", ya que "no beneficia a la ciudad de Albacete".

Ha lamentado que las alumnas tuvieran "la feliz idea de meterse" con la ciudad, algo que considera "erróneo". "Estamos cansados", ha dicho Sáez sobre el popular chascarrillo, añadiendo que, dentro de la libertad de expresión, "cada uno puede decir lo que considere, pero no utilizar los símbolos del Ayuntamiento para que el vídeo parezca veraz".

CRÍTICAS A MANUEL SERRANO

Emilio Sáez ha aprovechado para criticar la postura del portavoz del PP en la ciudad, Manuel Serrano, quien para criticar el vídeo lo ha redifundido por sus redes sociales.

"Me sorprende que la oposición y el portavoz no tengan otra cosa que hacer al cabo del día y se dediquen a subir a sus redes el propio vídeo para que se siga difundiendo", ha indicado.

Esta acción responde, ha dicho, a "falta de estrategia". "Yo no le voy a dar más publicidad", ha zanjado.