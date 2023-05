José R Conesa: "Nos han tratado de machistas, racistas y xenófobos",expresa el candidato a la alcaldía por Vox

Ocho partidos políticos concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo en el Ayuntamiento de Albacete. Uno de ellos, es VOX con José Ramón Conesa, a la cabeza.

Luchar contra inmigración ilegal, aumentar la seguridad en Albacete, reducir el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de la vivienda habitual, así como rebajar el sueldo a concejales y del alcalde son las principales propuestas del candidato de Vox a la Alcaldía de Albacete, José Ramón Conesa.

¿Quién es y qué se dedica José Ramón Conesa?

José Ramón está casado y tiene tres hijos. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna (1988). Cardiólogo y sub-especialista en eco-cardiografía. Máster en Valoración del Daño Corporal, y Periciales Médicas por la Universidad de Granada. Miembro del Colegio Oficial de Médicos de Albacete. Trabaja en la Clínica Quirón Salud Albacete, con ejercicio en dicho centro desde hace 25 años.

Responsable de la unidad “Heart Check” (unidad de chequeos cardiológicos y deportivos al más alto nivel), en la Clínica del Rosario, de Albacete. Es aficionado a los toros y a la caza.

Nacido y criado en Albacete, José Ramón Conesa ha cultivado una trayectoria sólida en el mundo empresarial antes de dedicarse a la política. Conesa ha demostrado ser un líder visionario y con experiencia, que comprende los desafíos a los que se enfrenta la provincia y busca soluciones efectivas para abordarlos.

Desde su posición en Vox, Conesa ha abogado por la unidad de España y ha defendido la igualdad de todos los ciudadanos los ante la ley. Ha expresado su compromiso con la protección de la soberanía nacional y ha instaurado a la aplicación de medidas más estrictasen materia migratoria para salvaguardar los intereses y valores de los españoles. Sus propuestas se centran en la necesidad de un sistema migratorio justo y equilibrado que garantice la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Una de las principales preocupaciones de Conesa es la economía de Albacete y el bienestar de sus habitantes. Reconoce la importancia de promover políticas que fomenten la creación de empleo y la inversión en la región. Conesa aboga por una reducción de impuestos y una simplificación de la burocracia para estimular el crecimiento empresarial y mejorar la calidad de vida de los albaceteños.

En Cope Albacete ha relatado la primera medida que tomaría si se hace con el bastón de mando, y se ha comprometido a bajar los impuestos mediante la reducción del gasto, así como la bajada del sueldo del alcalde “un 30%, y el de los concejales un 5% cada año para que estén en el gobierno municipal, hasta quedarse con el 80% de lo que cobran en la actualidad". Además, Vox propone que "vaya desapareciendo el IBI del domicilio habitual, con una bajada del 10%, por cada año de legislatura".

No está dispuesto a pactar con otros partidos

Cuando le preguntamos si estaría dispuesto a pactar con otros partidos el gobierno local, su respuesta es rotunda: “NO. Es rotundo porque nos parecía una falta de respeto para nuestros votantes, empezar a pensar en pactos. Evidentemente, hay partidos que estarían “aparentemente más cerca”.Si sabemos muy bien donde esta Podemos y donde está el Partido socialista y es evidente que estamos en las antípodas, totalmente puesto. Pero ni siquiera con el Partido Popular, que ha cogido una deriva al centro-izquierda que no nos gusta. No ha habido ningún contacto por ahora, ni lo habrá por respecto a nuestros votantes. De entrada, pactos, ¡NO! Con nadie”, remarca Conesa.

Nos han tratado de machistas, racistas y xenófobos

Vox no está exento de críticas. Sus posturas en temas como migración y derechos esfera LGTB han generado controversia y han sido objeto de debate en la política local. Algunos críticos argumentan que sus propuestas son demasiado restrictivas y pueden atacar los derechos fundamentales de ciertos grupos de la sociedad. Conesa ha respondido a estas críticas defendiendo su posición, “nos han tratado de machista, racista y xenófobos. Nosotros no somos machistas, de hecho 15 de las 30 personas de mi lista son mujeres. 15 mujeres tan brillantes como los otros 15 hombres. Tampoco somos racistas, tengo un gitano en el número 10. Y por supuesto no somos xenófobos para nada, yo he vivido fuera de España 5 años y sé perfectamente lo que es eso”.





