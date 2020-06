El Jardín Botánico reabre sus puertas con un recorrido unidireccional y sin reservas

El pasado lunes, 8 de junio, el Jardín Botánico de Albacete volvía a abrir las puertas al público. El horario de visita es de 8.30 de la mañana a 14.00 del mediodía y por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes.

Su director Pablo Ferrandis nos comentaba que la reapertura les ha hecho cambiar el itinerario, "ajustándonos a las normas para evitar el contagio del COVID19, hemos establecido un recorrido circular, de un sentido único y con una longitud aproximada de un kilómetro trescientos cincuenta metros. Hay que venir con mascarilla obligatoriamente".

Hasta 15 personas

Pablo comentaba que los visitantes pueden venir en grupos de hasta 15 personas, no hace falta reservar ya que el aforo máximo para visitar el Jardín es de 350 personas, y no creémos que este aforo se limite, por ello no se hacen reservas ni visitas guiadas". Los visitantes cuando lleguen a la puerta del Jardín Botánico de Albacete deben llamar al 'fono' y la educadora ambiental del jardín "los recibirá y les dará las instrucciones".

Entre esas normas está guardar la distancia de seguridad interpersonal de dos metros y llevar mascarilla.

La entrada es gratuita. En el recorrido se podrá visitar los principiales ecosistemas regionales, las plantas cultivadas y la rosalea que ahora está en floración. Lo que todavía no se ha abierto y hasta el momento no es recomendable son los invernaderos de exhibición por ser espacios cerrados con mucha humedad.