Una guerrera sobre cuatro patas: la increíble historia de Cristina Landete y su lucha sin límites

El próximo 22 de abril, Albacete será testigo de una historia que va mucho más allá de la superación personal. En los emblemáticos Premios de COPE Albacete, donde se reconoce la excelencia, la humanidad y el compromiso con nuestra tierra, una joven de apenas 17 años se alza como un verdadero símbolo de esperanza. Su nombre es Cristina Landete, y su historia no deja a nadie indiferente.

Desde que nació de forma prematura, Cristina ha tenido que enfrentarse a retos que para muchos serían imposibles. “La pérdida de visión y audición no me detuvo, al contrario, me empujó a encontrar mi fuerza en los caballos”, confiesa con la serenidad de quien ya ha cabalgado contra todas las adversidades.

Imagen de Cristina Landete en su nacimiento prematuro

No es solo una joven valiente: es la única niña con sordoceguera en España que compite en su disciplina ecuestre. Ha sido reconocida incluso como Hija Predilecta de la región. “Me hace muchísima ilusión recibir este premio, porque lo que yo estoy haciendo es para que los que vengan detrás puedan competir. No es que no puedan, es que no les han dado la oportunidad todavía”.

Cristina Landete de niña

Su mundo: los caballos y la lucha diaria

“Los caballos me enseñaron que puedes seguir para adelante. Cuando yo tuve un parón gordo, no quería volver a entrenar… pero fue ponerme la sudadera y volví a querer subirme”, recuerda Cristina con una sonrisa.

“Si estás triste, te subes al caballo… y te pones contenta. Te anima” Cristina Landete

Cristina Landete

Pero Cristina no se limita solo a competir. Junto a su madre, ha promovido una iniciativa para implantar cartas en braille en la hostelería albaceteña, demostrando que su activismo y empatía también galopan firmes en otras direcciones. 💭 Sueños que no entienden de límites

Cuando se le pregunta por el futuro, no duda ni un segundo: “Me gustaría llegar a las Paralimpiadas. Ir fuera a competir”. Una meta ambiciosa, pero no imposible. “Ya he demostrado millones de veces que no hay que dejar de luchar, aunque a veces fallen las fuerzas”.

Cristina Landete y Extrual, unidos por los valores

El galardón a Cristina lo entregará Extrual, una de las empresas más emblemáticas de Albacete, que lleva más de 40 años demostrando que la excelencia no está reñida con la humanidad. Desde su sede, no solo se moldean perfiles de aluminio: también se forjan vínculos con la sociedad, se apoya a las personas y se levantan estructuras invisibles que sostienen el tejido humano de esta tierra.

Cristina Landete y Juan Fran San José

Para Juan Francisco San José, consejero delegado de Extrual, este reconocimiento es mucho más que un acto simbólico:

“Me siento muy pequeñito teniendo a una persona tan grande a mi lado” Juan Fran San José Consejero Delegado de Extrual

“Me siento muy pequeñito teniendo a una persona tan grande a mi lado”, afirmó emocionado durante la entrevista con COPE. “Estamos convencidos de que todos sus sueños se cumplirán. Esta lucha que lleva a cabo es completamente necesaria, porque nos ayuda a relativizar y a ver que la verdadera fuerza se encuentra en personas tan humildes y trabajadoras como ella”.

Extrual ha demostrado con hechos —y no solo con palabras— su compromiso social y humano. Apoyar a Cristina es una muestra más de su apuesta constante por la juventud, la acción social y el desarrollo sostenible. “Nos sentimos muy orgullosos de ser de aquí, de nuestra gente. Tenemos que hacer que todo lo nuestro sea muy grande. Por eso peleamos y luchamos todos los días”, añadió San José.

Ese mismo sentimiento es el que comparten con Cristina: el de una Albacete que se construye con esfuerzo, que lucha unida y que siempre apuesta por su gente. “La familia lo es todo. Con buen apoyo, hablando y con entendimiento, se consigue. Y viendo a Cristina, lo único que puedo decir es que no se puede dejar de luchar”, sentenció con emoción.

Cristina y Extrual no son solo protagonistas de los Premios COPE. Son el reflejo de un mismo latido. Comparten una raíz común: el orgullo de pertenecer a Albacete y el deseo constante de ir más allá de los límites. Porque en Cristina late el futuro, y en Extrual, la estructura que lo sostiene.