Globalcaja te espera en el corazón de la Feria de Albacete, con un stand y oficina renovada como punto de encuentro para todos los públicos

Globalcaja abrirá de nuevo las puertas de su stand en pleno corazón del Recinto Ferial de Albacete, con un espacio totalmente renovado, fiel reflejo de su nuevo modelo de oficina, que lucen ya 90 de las 300 oficinas que tiene la entidad financiera.

El recién remodelado stand de Globalcaja mantiene un gran espacio abierto y diáfano, dominado por la luz y la introducción de materiales que mejoran el confort de las personas, como son los elementos fonoabsorbentes, con los que se mejorará la acústica de los espectáculos musicales, y un mobiliario respetuoso con el medio ambiente.

Uno de los principales objetivos de la entidad financiera líder en Castilla-La Mancha con esta renovación es poner al servicio de todas las personas que asistan a la Feria de Albacete un espacio que favorezca disfrutar de la mejor experiencia posible, al mismo tiempo que proyectar una imagen de modernidad y reflejar el modelo de banca de personas, para personas, con un servicio profesional, cercano, humano, flexible y ágil.

El stand de Globalcaja se complementa con una zona dedicada a la propia actividad financiera, con la instalación de cuatro cajeros en los que se pueden realizar operaciones habituales como retirada de efectivo, ingresos, recargas móviles, consultas o hacer uso del servicio DIMO para la retirada de efectivo mediante el teléfono móvil, sin necesidad de salir del Recinto Ferial. Asimismo, todas aquellas personas que lo deseen podrán hacer uso de los puntos de recarga móvil, red wifi y zona de descanso en el interior del stand.

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios destacaba que "con esta iniciativa, queremos demostrar, una vez más, nuestro compromiso con Albacete y ofrecer a toda la ciudadanía un punto de encuentro en el que cada uno pueda vivir la Feria de la forma que más le apetezca, ya sea descansando en la zona de grada; disfrutando de alguno de los más de 30 espectáculos culturales, en directo y gratuitos, que tenemos programados o haciendo uso del servicio de cajeros. En definitiva, nuestra apuesta por la Feria es una muestra de nuestra implicación con la ciudad y con las personas”.

Cultura para todos los públicos

El stand de Globalcaja que, edición tras edición, ha conseguido convertirse en un referente cultural para toda la familia, ofrece una completa programación en horario de mañana, tarde y noche.

La grabación de un nuevo episodio del pódcast ‘Concepto Sentido’; programas de radio en directo; una gastro music experience de la mano del cocinero Jesús Segura; las actuaciones de artistas de la tierra como La Banda de Ases, Lobos, Jairo deRemache, Efectiviwonders, la Big Band de la UCLM y Gafapasta, entre otros, y diferentes eventos deportivos harán las delicias de todas aquellas personas que pasen por el espacio de Globalcaja.

En esta nueva edición de la Feria y como viene siendo habitual, las distintas asociaciones vecinales de Albacete presentarán sus propuestas culturales en horario de tarde. Folklore, danza española, ballet, salsa y bachata son algunos de los estilos que podrán verse sobre las tablas del escenario Globalcaja.

II edición de La Feria Comedy

Tras el éxito cosechado en su primera edición, la entidad financiera y Jesús Arenas vuelven a unir esfuerzos para hacer realidad la II edición del concurso de monólogos ‘La Feria Comedy’. Las finales se celebrarán los días 15 y 16, a las 23.00h, con los humoristas Martín Luna y Eva y Qué como artistas invitados. Todas las invitaciones para los espectáculos pueden adquirirse de forma gratuita en globalentradas.com. “Nuestra intención, una vez más, es poner la cultura al alcance de todos. Por un lado, facilitando que artistas de nuestra tierra tengan la oportunidad de demostrar su arte en un escenario profesional, en un evento que congrega a miles de personas. Y, por el otro, posibilitando que todos los albaceteños que lo deseen puedan disfrutar de espectáculos musicales de gran calidad de forma totalmente gratuita”, ha valorado Pedro Palacios.