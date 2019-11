En Albacete no se da puntada sin hilo

El Palacio de Deportes de Albacete acogió los pasados viernes 15 y sábado 16 de noviembre, la VI edición de la AB Fashion. Ésta nació en 2014 y se ha convertido en marca Albacete, pues es un evento sin precedentes en Castilla-La Mancha; reune cada año a grandes diseñadores del panorama nacional e internacional y a jóvenes talentos aún por descubrir.

El viernes se sumaron dos eventos más a AB Fashion Day; por un lado, para reconocer el talento de jóvenes en el mundo de la moda, ABF New Talents y como espacio comercial para que los visitantes conozcan nuevos espacios de moda prêt à porter, ABF Trending Show. En la ABF New Talents se distinguiron a cinco finalistas y finalmente, Adrián Cubero Quesada fue el ganador. Su premio: un premio metálico de 1.500 euros y mostrar su colección en la Boutique Lola Muñoz.

ABF Trending Show traía a tres esperadas colecciones: Luis Alemañu, Abel Esga e Isabel Mascagni. Esta última ha conversado en los micrófonos de Cope Albacete sobre su colección: 'Atrevimiento', una colección en la que se ha basado en la mezcla de tejidos como el brocado, las lentejuelas, las gasas o el tull fruncido, "el color me inspiraba y quiera atreverme a mezclar tejidos diferentes. Además me he basado en mujeres que han marcado la historia de la humanidad, por ejemplo Édith Piaf, una bailarina que fundó el ballet ruso de Moscú o Mata Hari, mujeres muy diversas que me inspiraron a hacer algo atrevido, algo fuera de lo común".

Una colección en la que no ha tardado mucho tiempo en confeccionar "los diseños empecé a realizarlos en agosto, una primera parte se realizó en septiembre y a una semana y media del AB Fasion, terminamos el resto". Un tiempo récord pero muy aprovechado por sus modistas, o como la propia Isabel Mascagni definió, "tengo a mis chicas que trabajan fenomenal y se dejan el cuerpo, la vida y el alma en confeccionar los diseños".

VI EDICIÓN AB FASHION

El sábado 16 de noviembre llegaba la hora del desfile de modistas ya consolidados del panorama español y se llenó el Palacio de Congresos. Mil localidades vendidas esperaban ver los diseños de modistas como Lola Muñoz, la albaceteña que apuesta por una moda llena de diseño y exclusividad, sin olvidar que la moda también es arte y cultura.

Su colección Origen fue un guiño a su pasado, a sus orígenes y sobre todo, "cleintas, amigas gente que me ha apopyado. Doy gracias a todos esos apoyos que he tenido para llegar donde estoy", esto para Lola tiene un valor enorme y decidió agradecer a todas ellas, que salieran a cerrar su desfile. Fueron 26 chicas; todas ellas amigas, familiares y clientas las que participaron en su desfile. Lola Muñoz a los micrófonos de Cope Albacete aseguró que "yo visto a la mujer real, a la mujer de la calle. Yo defiendo a la mujer independientemente de su talla, color o altura, solo busco que disfruten y se vean guapas. Yo trabajo a medida y la clienta sale satisfecha de mi boutique, nosotras intentamos cuidar mucho la estética de la mujer y lo hacemos de forma muy cuidadosa para que esa mujer se sienta lo mas guapa posible. Mis clientas son mi mayor tesroro".

Toñi Vinuesa es amiga, clienta y desfiló en el desfile de Lola Muñoz. Para ella "fue mágico, el unirnos tantas mujeres todas tan distintas, era todo unión, equipo, ilusión y eso fluyó en el escenario. Fluyó solo, eso no se ensaya. No hubo nada negativo, además de ayudar a Lola, colaboramos con una buena causa".

En cada edición de AB Fashion se recauda el dinero de las localidades y se destina a una ONG. En esta VI edición de la AB Fashion tod lo recaudado se destinará a FECAM, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla La Mancha.