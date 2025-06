¿Sabes cómo evitar un golpe de calor? Te damos las claves

El mes de junio de 2025 pasará a la historia como uno de los más sofocantes… y trágicos. Las altas temperaturas han provocado 114 muertes en todo el país, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III. La cifra triplica la registrada en el mismo periodo del año pasado, cuando hubo 32 muertes por causas atribuibles al calor.

Castilla-La Mancha ha contabilizado 10 fallecimientos, mientras que la provincia de Albacete, de momento, no ha registrado ninguno. Aun así, las altas temperaturas sí están provocando efectos en la salud de la población: el Hospital General Universitario de Albacete ha atendido este mes de junio a 16 personas por afecciones relacionadas con el calor, 10 de ellas con sospechas de golpe de calor.

Para entender cómo prevenir estas situaciones —y cuándo es momento de acudir a un centro de salud— hemos hablado con Juani Vinuesa, coordinadora de los equipos de Enfermería de Atención Primaria, quien ha hecho un llamado claro a la prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables.

“El golpe de calor o insolación sería la parte más extrema, la más grave. Pero antes de llegar a eso hay señales de alerta que no debemos ignorar” Juani Vinuesa Enfermería Atención Primaria

Según detalla, los primeros síntomas pueden parecer inofensivos, pero no lo son:

“La persona puede sentir un agotamiento por calor, dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, una sensación general de cansancio y una sudoración excesiva. La piel suele estar fría y, aunque la temperatura corporal no llegue aún a los 40 grados, ya estamos ante una situación que puede empeorar rápidamente si no se actúa”.

Personas mayores, niños y pacientes crónicos: los más expuestos

Vinuesa subraya que hay colectivos especialmente sensibles ante los efectos del calor extremo.

“Las personas mayores, los niños, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes toman ciertos medicamentos tienen más riesgo. También quienes viven solos o tienen dificultad para moverse a lugares frescos.”

Una preocupación añadida es que muchos tratamientos farmacológicos interfieren con los mecanismos naturales del cuerpo para enfriar la temperatura: “Algunos medicamentos hacen que el cuerpo pierda más líquidos, otros impiden regular la temperatura o inhiben la sudoración, que es nuestra principal defensa frente al calor. En esos casos, el riesgo es mucho mayor”.

¿Cómo actuar ante los primeros síntomas?

“Beber líquidos, buscar un lugar fresco, aflojarse la ropa, aplicarse paños húmedos en la frente, cuello y muñecas, y evitar cualquier exposición directa al sol o al foco de calor” Vinuesa

Si la persona no mejora o pertenece a un grupo de riesgo, es fundamental acudir a un centro de salud o llamar a los servicios sanitarios.

Pese a que los consejos para prevenir golpes de calor parecen ya conocidos, muchas personas siguen sin aplicarlos correctamente.

“Sabemos que con la edad disminuye la sensación de sed. Pero eso no significa que no tengamos que beber. Aunque no tengamos sed, debemos hidratar constantemente a las personas mayores, sobre todo si viven solas”, advierte la enfermera.

Entre los consejos fundamentales que Vinuesas recuerda están:

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

No hacer ejercicio físico en las horas de más calor.

Vestir ropa ligera, de tejidos naturales y colores claros.

Buscar la sombra y evitar ambientes calurosos o mal ventilados.

Usar sombreros, gafas de sol y crema de protección solar.

“También hay que tener cuidado con ciertas costumbres, como comer muy copiosamente o no adaptar la actividad física al calor. Por ejemplo, cada verano atendemos a personas que hacen deporte a pleno sol o trabajadores que no pueden parar en las horas más duras del día. Eso conlleva mucho riesgo”.

El verano pasado, Castilla-La Mancha contabilizó 173 muertes por calor entre julio y agosto. Con el mes de junio actual marcando récords, el temor es que esa cifra vuelva a repetirse… o incluso a aumentar.