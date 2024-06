Día del donante de órganos: La inspiradora historia de Álvaro, el joven albaceteño que salva vidas

En el día del donante de órganos, podríamos hablarte de todos esos pacientes que, gracias a un trasplante, se agarran a la vida con más fuerza que nunca. Pero, en cambio, queremos que conozcas a esos héroes que lo hacen posible.



Es el caso de Álvaro González, un estudiante albaceteño de 22 años, que un buen día decidió hacerse donante de médula ósea. Solo cinco meses después, recibió una llamada que cambiaría su vida y la de su receptor: “Yo me enteré que se hacía la campaña del Día de Salvavidas y acudí. Me extrajeron la muestra de médula ósea con sangre y, por casualidad, a los cinco meses, se pusieron en contacto conmigo en la Fundación José Carreras diciendo que era compatible, que podía ser compatible con una persona extranjera y que acudiera al Hospital La Paz para hacer un reconocimiento médico y verificar la compatibilidad y que yo no tenía ningún riesgo. Así lo hice, acudí al Hospital La Paz, hice el reconocimiento y efectivamente fue compatible al 100%”, explica Álvaro.

Método aféresis, completamente indoloro y seguro



El método de aféresis, completamente indoloro y seguro, fue el procedimiento elegido para su donación. “En mi caso fue por el método de aféresis. El método de aféresis es como una extracción de sangre normal. Lo único que tienes que inyectarte antes de la donación es una medicación que lo que hace es sacar las células madre a la sangre. Y en el día de la donación te extraen la sangre por un brazo, lo cual la lleva a una máquina. Y en la máquina, lo que hacen es quedarse con las células madre, las almacenan y devuelven la sangre. O sea, que lo único que te extraen es la célula madre”, detalla Álvaro.



Con humildad, Álvaro parece no ser consciente de la gran labor que ha realizado y nos invita a todos a seguir su ejemplo: “La verdad es que yo a esto no le doy valor. Mis padres sí, están orgullosos, pero yo creo que es algo normal y que debería ser normal y animo a toda la gente a que lo haga. No hay ningún riesgo y salva una vida”, señala.

Si tú también quieres hacerte donante, este sábado tendrás una oportunidad en una jornada muy especial en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, donde no faltará la música e incluso el jamón.

Audio



Antonio Escribano de Alcer: "Donar órganos después de la muerte es un acto altruista que da vida"



Pero quiero seguir hablándote de donaciones, las que también puedes realizar después de la muerte. Antonio Escribano, presidente de Alcer (Asociación de Donantes Renales), nos recuerda la importancia de estas donaciones: “La donación para una persona que ha fallecido no supone un perjuicio. Digamos, esa persona en poco tiempo la van a quemar o la van a enterrar. Sus órganos ya no sirven, no van al cielo, se quedan en la tierra desapareciendo. Entonces, en otra persona siguen viviendo y dando vida a esa otra persona. Por tanto, la donación es un acto altruista que puede beneficiar mucho a la sociedad”.



En Albacete, 15 personas se han hecho donantes de órganos en lo que llevamos de año, una cifra que todavía nos aleja de la deseada.

Hoy celebramos a esos héroes silenciosos que, con su generosidad, salvan vidas y nos enseñan el verdadero valor de la solidaridad.