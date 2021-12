Conoce los teléfonos actualizados de tu centro de salud en Albacete

Nunca sabes cuando puedes tener una urgencia médica, necesitar hacer una consulta o pedir cita para la vacunación de la gripe o de la tercera dosis de la Covid-19. Por ello, desde Cope Albacete nos hemos propuesto facilitarte esta tarea facilitándote los números y la ubicación de los centros de salud de la provincia.

Vivas donde vivas y sea cual sea a tu consulta, nos importa que estes informado y sepas que pasos seguir.

Tercera dosis

Es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el que contacta con las personas que forman parte de cada grupo de población a las que se va a vacunar, siguiendo el orden de priorización establecido. En el caso de que no estén localizados telefónicamente las personas a vacunar, que es la manera habitual para concretar cita previa, existen varias formas: de manera presencial con los equipos de Atención Primaria del SESCAM, con la colaboración de los equipos de los Servicios Sociales o con la colaboración e implicación de algún familiar directo e indirecto.

Por lo que es de gran importancia tener adjunta a la documentación de la tarjeta sanitaria de su centro de salud un número de teléfono de contacto. Se recomienda a la población verificar que su centro de salud tiene el número de teléfono actualizado y evitar situaciones como las que se están viviendo en algunas comunidades, donde contactar con las personas pendientes de vacunación resulta una tarea realmente complicada.

Para evitar cualquier problema o demora, es importante que sepas cual es el centro de salud que te corresponde en función de tu lugar de residencia, así como los datos de contacto.

El matemático William Thomson decía que «Lo que no se mide, no se puede mejorar». Y nosotros no podemos mejorar nuestra salud sino tenemos un contacto directo con nuestros centros de salud más cercanos.

A continuación, te los mostramos de forma breve y también puedes acceder a ellos a través del SESCAM, pinchando aquí.

ZONA 8

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

CALLE GRADUADOS S/N

Código Postal:

02006

Localidad:

ALBACETE

Cómo llegar

HELLIN 2

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE TURBAS DE CUENCA, S/N

Código Postal:

02400

Localidad:

HELLIN

Telefóno centralita:

967542406

Cómo llegar

MUNERA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

PLAZA DE LA CONSTITUCION, 3

Código Postal:

02612

Localidad:

MUNERA

Telefóno centralita:

967372004

Teléfono Urgencias:

967372004

Cómo llegar

SOCOVOS

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

AVDA. DE LA PAZ, 1

Código Postal:

02435

Localidad:

SOCOVOS

Telefóno centralita:

967420009

Teléfono Urgencias:

967420009

Cómo llegar

TARAZONA DE LA MANCHA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE DOCTOR FLEMING, S/N

Código Postal:

02100

Localidad:

TARAZONA DE LA MANCHA

Telefóno centralita:

967497246

Teléfono Urgencias:

967497235

Cómo llegar

TOBARRA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE CRUZ, 6

Código Postal:

02500

Localidad:

TOBARRA

Telefóno centralita:

967325912

Teléfono Urgencias:

967325094

Cómo llegar

VILLARROBLEDO

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE LA RODA, S/N

Código Postal:

02600

Localidad:

VILLARROBLEDO

Telefóno centralita:

967144412 - 967144512

Teléfono Urgencias:

967143611 - 967143651

Cómo llegar

YESTE

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CARRETERA HELLIN S/N

Código Postal:

02480

Localidad:

YESTE

Telefóno centralita:

967431114

Teléfono Urgencias:

967431114

Cómo llegar

ZONA 1-HOSPITAL

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

CALLE JOSÉ MARÍA SANCHEZ IBAÑEZ, S/N (Detras F.Medicina)

Código Postal:

02006

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967245377

Teléfono Urgencias:

967245379

Cómo llegar

ZONA 2-MUNICIPAL

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

AVDA. DE RAMON Y CAJAL, 24

Código Postal:

02005

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967241616 - 967241082

Cómo llegar

ZONA 3-VILLACERRADA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

PLAZA DE LA MANCHA, S/N

Código Postal:

02001

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967236309 - 967236256

Teléfono Urgencias:

967510014

Cómo llegar

ZONA 4-RESIDENCIA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

CALLE SEMINARIO, 4

Código Postal:

02006

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967510094

Teléfono Urgencias:

967510098

Cómo llegar

ZONA 5

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE MACEDONIO JIMENEZ, S/N

Código Postal:

02006

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967505717

Teléfono Urgencias:

967510174

Cómo llegar

ZONA 5-B

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

CALLE MACEDONIO JIMENEZ, S/N

Código Postal:

02006

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967504752

Cómo llegar

ZONA 6

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE AZORIN S/N

Código Postal:

02001

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967241511

Teléfono Urgencias:

967241551

Cómo llegar

ZONA 7-FERIA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD

Dirección:

CALLE VIRGEN DEL PILAR (ESQUINA CHURRUCA) S/N

Código Postal:

02006

Localidad:

ALBACETE

Telefóno centralita:

967509886

Cómo llegar

HELLIN

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE DOCTOR OCHOA S/N

Código Postal:

02400

Localidad:

HELLIN

Telefóno centralita:

967 30 21 16

Teléfono Urgencias:

967 30 03 63

Cómo llegar

LA RODA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE MARTIRES, 63

Código Postal:

02630

Localidad:

RODA,LA

Telefóno centralita:

967442041

Teléfono Urgencias:

967440055

Cómo llegar

MADRIGUERAS

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE SAN JORGE, 2

Código Postal:

02230

Localidad:

MADRIGUERAS

Telefóno centralita:

967484637

Teléfono Urgencias:

967484305

Cómo llegar

NERPIO

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CARRETERA DE CARAVACA nº12

Código Postal:

02530

Localidad:

NERPIO

Telefóno centralita:

967438004

Teléfono Urgencias:

967438004

Cómo llegar

ONTUR

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CARRETERA DE ALMANSA, S/N

Código Postal:

02652

Localidad:

ONTUR

Telefóno centralita:

967324032

Cómo llegar

OSSA DE MONTIEL

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

AVENIDA LIBERTAD, S/N

Código Postal:

02611

Localidad:

OSSA DE MONTIEL

Telefóno centralita:

967377126

Teléfono Urgencias:

967377126

Cómo llegar

RIOPAR

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE HUERTAS, 3

Código Postal:

02450

Localidad:

RIOPAR

Telefóno centralita:

967435125

Teléfono Urgencias:

967435125

Cómo llegar

BONETE

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

AVDA. DE LA LIBERTAD, 98

Código Postal:

02691

Localidad:

BONETE

Telefóno centralita:

967333011

Teléfono Urgencias:

967333011

Cómo llegar

CASAS DE JUAN NUÑEZ

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE TERESA COGOLLOS, 11

Código Postal:

02151

Localidad:

CASAS DE JUAN NUÑEZ

Telefóno centralita:

967405088

Teléfono Urgencias:

967405088

Cómo llegar

CASAS IBAÑEZ

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CARRETERA DE VALENCIA, 5

Código Postal:

02200

Localidad:

CASAS-IBAÑEZ

Telefóno centralita:

967460791

Teléfono Urgencias:

967461023

Cómo llegar

CAUDETE

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

Plaza de Benefactores del campo de San Matías, S/N

Código Postal:

02660

Localidad:

CAUDETE

Telefóno centralita:

965825145

Teléfono Urgencias:

965825335

Cómo llegar

CHINCHILLA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

Calle Santa Elena s/n

Código Postal:

02520

Localidad:

CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON

Telefóno centralita:

967260324

Teléfono Urgencias:

967260052

Cómo llegar

EL BONILLO

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE REAL, 2

Código Postal:

02610

Localidad:

BONILLO,EL

Telefóno centralita:

967370054

Teléfono Urgencias:

967370054

Cómo llegar

ELCHE DE LA SIERRA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE JOSE ANTONIO, 6

Código Postal:

02430

Localidad:

ELCHE DE LA SIERRA

Telefóno centralita:

967410782

Teléfono Urgencias:

967410782

Cómo llegar

VILLAMALEA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE JOSE VALERA 32

Código Postal:

02270

Localidad:

VILLAMALEA

Telefóno centralita:

967483162

Cómo llegar

ALCADOZO

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE PEÑAS, 29

Código Postal:

02124

Localidad:

ALCADOZO

Telefóno centralita:

967291324

Teléfono Urgencias:

967291324

Cómo llegar

ALCARAZ

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

PASEO SAN FRANCISCO

Código Postal:

02300

Localidad:

ALCARAZ

Telefóno centralita:

967380003

Teléfono Urgencias:

967380178

Cómo llegar

ALMANSA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE SAN JUAN, S/N,

Código Postal:

02640

Localidad:

ALMANSA

Telefóno centralita:

967341954

Teléfono Urgencias:

967341980

Cómo llegar

BALAZOTE

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE MAYOR, 25

Código Postal:

02320

Localidad:

BALAZOTE

Telefóno centralita:

967360053

Teléfono Urgencias:

967360037

Cómo llegar

BOGARRA

Tipo de Centro:

CENTRO DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Dirección:

CALLE CALVARIO,16

Código Postal:

02130

Localidad:

BOGARRA

Telefóno centralita:

967290180

Teléfono Urgencias:

967290180

Cómo llegar