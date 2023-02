El cirujano, Gonzalo Aldámiz-Echevarria, entre los 100 mejores de España

El cirujano cardíaco, Gonzalo Aldámiz-Echevarria, responsable de la Unidad de Cirugía Cardíaca de Hospital Quirónsalud Albacete revalida de nuevo su posición en la lista de la revista Forbes en la que aparecen los cien mejores médicos de España, reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente.

El doctor Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo es todo un referente en la especialidad de cirugía cardiaca en la sanidad nacional. Actualmente es jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete, coordinando además el servicio de Cirugía Cardíaca en los hospitales universitarios madrileños “Rey Juan Carlos” y Hospital General de Villalba.

El doctor Aldamiz ha realizado 6.000 cirugías cardiacas mayores. Licenciado por la Facultad de Medicina del País Vasco, es Fellow of The European Board of Thoracic and Cardiovascular Sugery, profesor honorario del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Colaborador Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro de The Society of Thoracic Surgeons (USA), de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular y de la Sociedad Española de Cardiología. Obtuvo el premio Nacional de Medicina 2021 en Cirugía Cardíaca, se afirma en Forbes.

El doctor Aldamiz supervisa un programa de su especialidad en Burkina Fasso, donde forma a cirujanos cardiacos de ese país africano trabajando de manera solidaria con la Fundación Recover, para intervenir a pacientes burkineses aquejados de graves patologías cardíacas en el quirófano del Hospital Quirónsalud Albacete.

Por otro lado, se da la circunstancia de que el pasado día diecinueve se cumplieron veinticinco años de la primera intervención de cirugía cardiaca que se realizó en la provincia de Albacete en el Hospital Quirónsalud y una de las primeras también que se practicaron en la región de Castilla-La Mancha. Con tal motivo se está organizando una jornada científica sobre esta especialidad que se desarrollará en Albacete en el mes de abril con presencia de prestigiosos profesionales de la cirugía cardíaca.