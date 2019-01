Carlos Núñez, nuestro gaitero más internacional en el Teatro Circo

La música celta está en nuestras raices y se ha expandido y fusionado con otros ritmos, aquí y en América.

El rock and roll tambien bebe de estas raices, nos cuenta Carlos Núñez, que asegura además que será una fiesta para Albacete, y lo dice a sabiendas de lo que engancha esta música que ha ido evolucionando a través de los siglos , manteniendose plenamente vigente.

Carlos, también nos ha hablado de su libro recientemente publicado por la Editorial Espasa "La Hermandad de los Celtas"

Carlos Núñez, considerado uno de los mejores gaiteros del mundo, cuenta su visión de lo celta como una utopía milenaria que, desde hace siglos, ha creado un imaginario universal que hoy sigue siendo una inagotable fuente de inspiración artística.

El libro analiza la música celta desde múltiples perspectivas: histórica, musicológica, cultural, etc., y aborda aspectos muy diversos: su relación con otras músicas y estilos, sus formas, los instrumentos característicos de su interpretación, su ámbito territorial de expansión e influencia, etc.

Al tiempo, narra numerosas experiencias personales relacionadas con su actividad como intérprete de dicha materia y con sus contactos con gran número de expertos en el tema desde distintas disciplinas: músicos, historiadores, antropólogos, cronistas, etc.

El concierto a las 20h en el Teatro Circo de Albacete