El campo albaceteño se convoca este martes para "poder vivir de nuestro trabajo"

En estas últimas semanas, a través de Whatsapp o de redes sociales, no han sido pocos los mensajes que hemos visto sobre una convocatoria que ha ido de menos a más y que este martes amenaza con paralizar Albacete, al igual que en Ciudad Real, Valencia y otro buen puñado de ciudades españolas.

Esta plataforma casi anónima, en Albacete ha convocado para este martes una gran concentración de tractores a partir de las nueve de la mañana en Campollano Norte, en concreto en la rotonda de acceso por la carretera de Madrid, junto a Decathlon. Después, según nos cuenta, una de las personas que están promoviendo este acto, "no sabemos lo que se hará; no sabemos si será una marcha lenta, si habrá piquetes o corte de carreteras, será lo que la gente decida porque aquí es la gente la que decide".

Ángel, que así se llama este agricultor, comenta que esta convocatoria se hace totalmente al margen de las que tienen previstas las organizaciones agrarias (ASAJA, UPA y COAG) porque "no es posible manifestarse contra quien te paga el sueldo y no se puede venir ahora a protestar cuando ya ha llovido. El paraguas -dice- hay que sacarlo antes de que llueva y no después porque después ya te has mojado y eso es lo que hacen estas asociaciones".

Cuestionado por los motivos de la protesta, este agricultor, tal y como puedes escuchar en la entrevista que forma parte de esta noticia, explica que "lo único que queremos es poder vivir de nuestro trabajo y en la situación actual eso es imposible para las pequeñas explotaciones que siempre han sido la base de este país. Ahora dependemos de los bancos y de la Agenda 2030 que es la que nos quiere arruinar, pero no solo a nosotros, a todos los agricultores de Europa, y por eso se están produciendo las movilizaciones que hay en otros países".

"No hay derecho -añade Ángel- a que un agricultor tenga que tirar los limones de su explotación porque le resulta más barato que llevarlos al mercado, pero cuando tú vas al lineal del supermercado te encuentras los limones, venidos de otros países, a dos euros el kilo".

Asaja Albacete apoya estas protestas

Este lunes, parte de la junta directiva de la Asociación de Jóvenes Agricultores, con su presidente provincial Jorge Navarro a la cabeza, han convocado a los medios locales para indicar qué acciones de potesta se van a llevar a cabo en los próximos días.

Después de escuchar a Navarro, tenemos claro que la primera gran manifestación será el próximo miércoles 14 de febrero, aunque las organizaciones convocantes, ASAJA entre ellas, tienen aún qué decidir en qué va a consistir.

Lo que sí tiene muy claro Jorge Navarro es que respeta todas las movilizaciones que se produzcan en defensa de la situación del sector, incluyendo la de este martes convocada por Whatsapp.

