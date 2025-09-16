Beber agua caliente cuando estás 'transío'

Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Con este calor veraniego a mediados del mes de septiembre en Albacete, que se está traduciendo en un montón de desvanecimientos en los tendidos, es vital e imprescindible hidratarse, ponerse a la sombra y resguardarse del sol. Incluso en el gallinero de prensa, pensarán algunos.

Así, al salir de los toros y llegar a casa más sudado que un pollo asado, imaginen que abren la nevera y cogen la típica botella de cristal que tenemos en la nevera y vamos rellenando y poniendo a refrescar para tener siempre agua fresquita.

Pues bien, cogen la botella que está llena hasta arriba, incluso notando el cristal algo frío, se echan un vaso al galillo y, ¡oh sorpresa! el agua está del tiempo. Maldices un poco, y te echas dos vasos, porque tienes sed, pero no es lo que esperabas. Pues eso pasó con la corrida de Jandilla en Albacete en la tarde de hoy.

La pinta era buena, los antecedentes eran positivos, pero sólo dos toros fueron, más o menos, lo esperado. Porque cuarto y quinto tuvieron opciones reales, sí, pero serían los menos buenos de lo que se esperaba del hierro cuando se anunció en su día.

Luque estuvo muy técnico y firmó una faena correcta ante ese cuarto toro con ciertas opciones, pero al que le faltó mayor transmisión y empuje. La oreja, de las que no molestan.

UTE Casas Amador Daniel Luque, en Albacete

Y De Justo fabricó una faena con dominio a ese quinto, que tuvo un pitón derecho estimable y al que Emilio le planteó una labor con algunas intermitencias y cortita, pero siempre en línea ascendente. La oreja fue justa y necesaria.

Por su parte, Rufo poco pudo hacer ante el peor lote. Planteó labores de guante blanco mientras que sus toros pedían -y merecían- faenas de baja calaña. Victorino Martín en el horizonte y la "a" coronada para intentar cerrar con trapío y bravura la Feria. Valor, y al toro.