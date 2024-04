¡Basta de dietas milagrosas! Descubre "Tu cerebro tiene hambre" con la reconocida Boticaria García

¿Estás cansado de las dietas milagrosas que prometen resultados imposibles? ¿Sientes que tras hacer dieta pasando hambre, recuperas de forma rápida el peso? ¡Hoy te animamos a que digas ¡"Basta” y a descubrir una nueva perspectiva hacia una vida más saludable con "Tu cerebro tiene hambre!

Un libro revolucionario, donde la conocida Boticaria García desafía los mitos y prejuicios sobre el sobrepeso y la obesidad. ¡Es hora de dejar de culpar a la falta de voluntad y comenzar a comprender cómo funciona nuestro cuerpo!

Desde los distintos tipos de hambre hasta las estrategias basadas en la evidencia científica para perder grasa y ganar años de vida, este libro te llevará en un viaje educativo apasionante hacia una mejor comprensión de tu cuerpo y tus hábitos alimenticios.

“Yo clasifico en el libro cinco tipos de hambre para entender qué nos está pasando por dentro y sobre todo para luego poder poner las soluciones...El cortisol hace que tengamos más hambre y menos saciedad. Pero también tenemos el hambre ambiental. Cuando estamos hoy en día, bueno, pues en un mundo en el que salimos a la calle y lo que vemos son todo el rato comida, una churrería, una panadería, una pastelería, todo esto que nos apetece mucho hace que seque de dopamina , otro neurotransmisor. Si hablamos del cortisol, de la dopamina, son como una especie de mensajes que nos llevan por nuestro cerebro y nos mandan señales de comer. Yo a la gente lo que le digo es, tú planteate, cuando vas a comer, en el libro planteo un algoritmo, a ver, ¿hace cuánto tiempo comiste? ¿Realmente es un hambre de dulce, es un hambre de una palmera de chocolate o es un hambre de lentejas? Porque cuando tienes ese cortisol lo que hace es que tú quieres azúcar para tu cuerpo, ¿no? Entonces la dopamina te pide azúcar, no te pide brócoli.”, explica la autora

«Los milagros solo ocurren en Lourdes o, si me apuras, en Fátima. La triste realidad es que no existen las llaves mágicas ni los trucos infalibles para evitar que tu cerebro tenga hambre. Desconfía de quien te los proponga.



¿Qué dietas son peligrosas y cuáles ponen en peligro nuestra salud?

Para conocer los peligros y certezas de las dietas, la doctora las clasifica en un semáforo. Esto no solo le sirve para organizar las dietas más populares, sino también para analizarlas, demostrar sus peligros y elogiar sus virtudes, si es que tienen la suerte de formar parte del semáforo verde. Más de uno se llevará una sorpresa con la dieta que está siguiendo.

Semáforo rojo. Si intentan seducirte con alguna de estas dietas, huye sin mirar atrás. No las hagas ni aunque te paguen. Estas dietas son perjudiciales para la salud y únicamente beneficiosas para el bolsillo de sus impulsores. Son inabarcables y crecen como champiñones en los lugares más oscuros del universo, pero podemos englobar casi todas dentro de estos cinco tipos: las dietas detox o depurativas, las dietas a base de sustitutivos, las dietas de los famosos, las dietas muy restrictivas, las dietas monotemáticas.

Semáforo ámbar. Warning! Son las dietas de nuestra era, las que acaparan los titulares. O las amas o las odias, no hay término medio. Quizá precisamente por esto creo que encajan bien en el color ámbar. Son patrones de alimentación con los que se pueden conseguir buenos resultados para objetivos concretos, pero no son para todos los públicos. Si vas a lanzarte a probar alguna de ellas, no lo hagas por tu cuenta y consulta a un profesional sanitario. Se tratan del ayuno intermitente, la dieta cetogénica o keto y la dieta paleo.

Semáforo verde. Damos luz verde a las recomendaciones recogidas en las guías alimentarias, basadas en la evidencia científica, las GABA. Las GABA son documentos donde se aterrizan los papers de laboratorio en infografías y recomendaciones básicas que puedan ser útiles y que se adaptan al entorno y costumbres del ser humano cotidiano de cada rincón del planeta. Son dietas que no suelen acaparar titulares porque suenan menos cool.





¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra alimentación?

“Mira, me encanta esa pregunta porque realmente estamos viviendo en una época en la que hay un negocio importantísimo con la insatisfacción corporal. Entonces, hay mucha gente haciendo negocio y te dice que tienes que hacer esa dieta determinada, que tienes que hacer estos ejercicios y si no los haces así no valen para nada...Entonces, realmente, y los fármacos que comentas, pues claro. Son para todo el mundo, no, son fármacos con los que se pierde entre el 10-15% de peso, son súper interesantes, pero son para personas con obesidad. Lo que hacen es que te sacian, digamos que saquean tu cerebro. Pero claro, si no acompañas esos fármacos de ejercicio, de ese tristras que te digo para hacer músculo, hay estudios en los que se ha visto que personas con estos fármacos han perdido 18 kilos, de los cuales 7 han sido músculo. Por eso luego hay ese efecto rebote, porque el músculo gasta más energía que la grasa”.

¿Deseas desafiar a tus genes y alcanzar tus objetivos de peso de manera sostenible? ¿Quieres aprender cómo enfrentar el hambre emocional y ambiental? ¿Estás listo para adoptar un enfoque integral que abarque mente, alimentación, ejercicio, genética y entorno?

Con un estilo divulgativo y entretenido, Boticaria García te guiará a través de los secretos del adelgazamiento y te equipará con las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Desde la importancia de distinguir entre los distintos tipos de hambre hasta la aplastante realidad de las dietas para adelgazar, este libro te ofrece una visión completa y fundamentada en la evidencia.

No te pierdas la oportunidad de descubrir cómo desbloquear el potencial de tu cuerpo, desafiar tus límites y alcanzar una salud óptima. ¡Prepárate para transformar tu vida con "Tu cerebro tiene hambre"!

