Boticaría García ha estado en COPE Zaragoza para hablarnos de su nuevo libro, "Tu cerebro tiene hambre". En él nos desvela, por ejemplo, que existen 5 tipos de hambre diferentes. Entre ellos, el "hambre emocional" que es el que teemos cuando estamos estresados. "Entonces liberamos cortisol y eso altera, nuestras hormonas del hambre. Lo ideal es hacer caso a la leptina que es la hormona que me manda una señal de que ya he comido suficiente. En cambio, cuando estamos estresados liberamos poca leptina y eso nos hace comer más. Y además, no nos apetece comer brocoli ni alcachofas sino dulces. Eso es porque buscamos dopamina en alimentos como el chocolate o incluso, las hamburguesas", nos explica Boticaria García.

Por ello, asegura, es "importante saber si tenemos hambre de verdad o hambre por ansiedad o hambre ambiental, que es cuando veo algo que me gusta y me apatece comerlo". Otro tipo de hambre es el hormonal: "Este es muy problemático. Viene marcado por la inflamacion de los adipocitos. Se hinchan, no les llega el oxigeno y no mandan bien la señal de saciedad a través de la leptina. Por eso, las personas obesas no se sacian igual que las personas que no son obesas. Si sabemos como funciona nuestro cuerpo, podremos saber como mejorarlo".

Entre esas claves para mejorar nuestra alimentación están, por ejemplo, los alimentos antiinflamatorios. Otro factor clave es el eje intestino - musculo - cerebro. En su libro, Boticarías García nos explica la técnica del "Tris", una rutina rápida de 12 minutos para ejercitar el tren superior y el tren inferior.

Boticaría García es conocida por sus apariciones en diferentes canales de televisión, pero su carrera comenzó como farmaceútica en Cuenca, por lo que sabe mucho de un tema que también nos preocupa en Aragón: la sanidad en el mundo rural. "Tenia una farmacia rural en un pueblo de 500 habitantes. Tengo amigos farmaceúticos rurales, como Belen, la farmaceútica de ATeca. Esa fue mi escuela. No he echado los dientes en un plató de televisión. Mi escuela fue un mostrador de farmacia donde tenía que explicar su medicación a personas de un pequeño pueblo de 500 habitantes. Ahora, esa cercanía la tengo a través de Instagram con seguidores que me preguntan dudas y me hacen consultas", nos cuenta Boticaría en COPE.

