Manuel Caballero: "Me tengo que parecer a mi padre, pero cada uno tiene su personalidad"

No me parece que haga tanto tiempo de aquellas entrevistas al joven Manuel Caballero en COPE. Me refiero al padre, que sigue siendo joven (29/01/1971), pero que tanto en su etapa de novillero como después como matador de toros abrió las puertas grandes de las plazas más importantes del mundo.

Ahora hablamos de otro Manuel Caballero, de segundo apellido Quintanilla, que derrocha naturalidad y simpatía fuera de la plaza, al tiempo que arte y criterio dentro de ellas.

Debutó con picadores en 2022, año mágico para él que ya le vio anunciado en Asprona pero no en la Feria de Albacete. Por eso resulta muy especial para él la cita del próximo 9 de semptiembre en un mano a mano junto a otro albaceteño, Samuel Navalón.

Caballero ha pasado por COPE Albacete para contarnos que "es una responsabilidad enorme. Se junta que es la Feria de Albacete, es un cartel con una cosa ahí que está generando una expectación y unos alicientes súperbonitos. Crea mucha responsabilidad pero a la vez, como he dicho siempre, las figuras del toreo se miden por hacer cosas grandes, por verse en retos importantes y sacarlos adelante así que, por otra parte, me siento un privilegiado de poder estar ahí".

Sobre la relación que tiene con Samuel, explica que "es muy buena. He compartido algún año con él en la escuela y creo que hay una buena relación que espero que siga siendo así. Luego sabemos que, en la plaza, cada uno lleva su 'tole tole' y habrá discordancias pero no creo que afecte luego en la vida cotidiana. Se quedará en una tarde que es donde yo creo que se tiene que quedar".

Dos novilleros de Albacete y una plaza a rebosar en plena Feria. No es un sueño, es algo que podríamos ver y es posible gracias a la labor de una magnífica Escuela Taurina: "creo que esto es algo que viene de atrás, de ua escuela, de unos valores, de unas enseñanzas y de un buen trabajo hecho. Creo que ver a toreros de Albacete, ya sea de una mayor o menor escala, creo que es bonito y es motivo para que la afición de Albacete se interese por nosotros".

Semejanzas con su padre

Ante la pregunta repetida y habitual de qué semejanzas tiene con el toreo de su padre, Caballero júnior responde con sinceridad "Parecerme me tengo que parecer porque es lógico y normal porque creo que todos nos parecemos a nuestros padres y a la gente que nos rodea. Un amigo me decía que esto es como un árbol, los dos tenemos la mismas raíces pero, a la hora de evolucionar, cada uno va por distintas ramas. Esa frase me gustó porque es verdad. Los dos tenemos las mismas raíces pero cada uno crece de una manera o de otra y uno tiene una cosa que el otro la distingue. Eso es lo bonito. Tener las mismas raíces pero cada uno tener una personalidad y una manera de ver las cosas. Y eso, luego se ve reflejado en el toreo de cada uno".





Acerca de los temas en los que más incide su padre, nos reconoce que no han sido pocas las broncas y disputas "pero lo que más me ha corregido es la mentalidad. Mi padre se ha mantenido muy al margen estos años de lo que ha sido mi carrera. Me ha dejado que yo volase, que aprendiese por mí solo, que estuviera en la escuela, que viera, que evolucionase, pero lo que sí ha estado mucho conmigo ha sido mentalmente. En la preparación mental me ha ayudado una barbaridad. Él, como ya conoce y ha pasado momentos malos y momentos buenos, ha estado a mi lado. Hay que aconstumbrarse a triunfar, a fracasar, y lo que hay que hacer es la línea recta, ese es el camino más rápido siempre".

¿Alternativa?

Está claro que la evolución de Manuel Caballero en el escalafón de novilleros es muy buena y, aunque no es bueno precipitarse, no evita pensar en su paso al escalafón de los toreros: "me gustaría tomar la alternativa pero creo firmemente que, al igual que un debut con caballos que son cosas importantes y que, hoy en día, marcan la carrera de un torero, creo que una alternativa es algo muy importante y pienso que tienes que llegar lo mayor preparado posible y que si de verdad tomas la alernativa sea con motivo firme". Y sobre un posible lugar para tomar esa alternativa, el novillero no se esconde y tiene claro que " hay una plaza que, este año, tenía muchas ganas de pisar porque había ido de espectador y ha sido Santander. Es un sitio bonito y creo que allí una alternativa sería preciosa".