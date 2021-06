Sergio Serrano y Rubén Pinar aprueban con nota ante los “victorinos”

Los toros de Victorino Martín han marcado el fin de semana de dos toreros de cuño albacetense, y la verdad es que el resultado ha sido ciertamente positivo.

El sábado 26, en el retorno de los festejos a la madrileña plaza de Las Ventas, Sergio Serrano cortó una oreja de mucho peso que hace aumentar su cotización de cara al resto de la temporada y también a la hora de las próximas contrataciones en Albacete, incluso en la Feria de Otoño en Madrid.

En declaraciones a COPE, Serrano ha comentado sentirse feliz por conseguir dar "un paso más en mi carrera, con una plaza como Las Ventas y un encierro como el de Victorino". el torero manchego indicó además que "era una oportunidad que no había que dejar escapar y salí con la cabeza despierta... y soñé despierto, sentí Madrid con esa grada aplaudiendo y di una buena tarde de toros para todos aquellos que me aprecian".

Por su parte, el domingo 27 en Burgos, Rubén Pinar salió a hombros al cortar dos orejas (una y una) y ser triunfador en el mano a mano con el local Morenito de Aranda, lo que le permite afrontar con mayor confianza el compromiso del próximo martes 29 en Castellón con los toros de Miura.

El propio Rubén nos contaba que estaba "contento porque ha sido una tarde que no ha sido fácil para los toreros, con toros que no lo han puesto fácil, algo lógico por el encaste, pero con el que más me ha dejado toorear he estado bien y con el más complicado, he tirado para delante y le he cortado una oreja. También estoy contento porque es importante de cara a la cita del martes -explicaba a COPE-".

Adjudicación de la plaza de Albacete



Y sobre la plaza de toros de Albacete, este lunes 28 de junio se firma el contrato de adjudicación, por lo que se inicia oficialmente el periodo de gestión de Simón Casas y Manuel Amador al menos durante un año, con la posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una. Está previsto que a finales de esta semana se reúnan los responsables de la empresa con los encargados de la cuestión taurina en el Ayuntamiento de cara a sentar las bases de la próxima Feria de Albacete en cuanto a ganaderías, carteles, entre otros asuntos.