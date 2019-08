Rubén Pinar: “Cada día me da más miedo que un toro me pueda quitar la vida”

Será el domingo 8 de septiembre en la feria de su tierra, Albacete. Rubén Pinar toreará en solitario seis toros de distintas ganaderías en la primera corrida de toros de la Feria de la Virgen de los Llanos. Un reto al alcance de pocos que el diestro ha querido afrontar con motivo del décimo aniversario de su alternativa.

Rubén se mostraba en Herrera en COPE “contento, descansando porque vengo de torear tres corridas seguidas este fin de semana y esperando ya el 8 de septiembre. Tengo ilusión pero también mucha responsabilidad”.

Su encerrona en Albacete tendrá como aliciente añadido la lidia de seis toros de distintas ganaderías y encastes, algo a lo que no es ajeno el torero. “En mi caso no es tan novedoso porque estoy lidiando muchos encastes esta temporada. Si hubiese sido con dos años de alternativa, hubiese tomado otros caminos. Pero hoy confío mucho en mi y a ver si salen las cosas como las tengo pensadas en mi cabeza”.

Ante un compromiso como este, el torero de Hellín reconoce que “se acumulan los miedos. Cada día me da más miedo que un toro me pueda quitar la vida. Es innegable. En Albacete son ya tres años siendo el triunfador de la Feria y creo que es el momento de hacer una gesta como esta para entregarme a su afición y darle una muestra de agradecimiento. Y con esa diversidad ganadera para que tenga interés”.

Pinar le ha contado a Agustín Bravo que su afición al mundo taurino le viene de “mi familia, que me ha apoyado mucho. Ellos vieron mi afición y nunca me pusieron problemas. Estoy contento en ese sentido y estoy agradecido a ellos”.

Cuando se le pregunta por qué torero le ha marcado en su vida, el diestro no duda. “Dámaso González. Tuve la ocasión de conocerle cuando yo era pequeño y siempre me trató con humildad y con un cariño especial. Me trató como un torero y me sirvió mucho. Cuando lo ves con perspectiva te das cuenta que fue un gran torero, pero sobre todo una gran persona”.

Por último, Rubén Pinar ha explicado el bache que tuvo en su carrera, aunque ha afirmado que el momento actual “es el de la remontada. Hubo un momento que toqué fondo. Desde 2015 hacia acá estoy emprendiendo una aventura en la que ha habido triunfos, percances... pero ahora cada cosa que se consigue, se disfruta más”