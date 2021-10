Nueva granizada sobre el festival del Cotolengo

Se volvió a tropezar con la misma piedra. Parece ser que la paupérrima entrada lograda en la última edición, celebrando el evento benéfico taurino en el mes de noviembre y sin contar con mayor aliciente que un cartel local, no fue suficiente aviso a navegantes para darle un profundo lavado de cara y ponerle freno a esta espiral que hace que la principal finalidad del festejo, esto es, organizar un cartel atractivo que sea un reclamo para la afición y, en consecuencia, obtener más ingresos para la institución, ahora mismo sea algo más cercano a una utopía que a un objetivo realista.

Pues si no querías caldo, ahí van dos tazas. Calientes, puntualicemos, porque no vendrá mal cualquier medida o remedio para luchar contra el frío que presumiblemente pasaremos en el tendido del coso de la calle Feria el próximo 7 de noviembre, fecha escogida para la XXXI edición del solidario acontecimiento a favor del Sagrado Corazón de Jesús.

En primer lugar, ni la fecha ni el cartel acompañan. Es muy parecido al de la edición de 2019. De acuerdo que Sergio Serrano junto a Rubén Pinar, por el buen momento que ambos atraviesan, sumarán, pero el resto de diestros locales presentes no hacen que el festejo sea de una ilusión superlativa. Claro que se agradece su colaboración, faltaría más, pero el Cotolengo ahora mismo necesita una buena inyección de ilusiones renovadas si queremos que se reactive. Porque si la receta no tuvo éxito en 2019, ¿para qué repetirla? La bandera del Cotolengo, la que significa solidaridad para ayudar a los más necesitados y fiándolo todo a tan loable fin, debe ir reforzado con nombres atractivos y fechas que animen a acudir en masa al coso y llenar los tendidos. Abril, mayo, o al mismo terminar la Feria de septiembre, suenan a momentos más taurinos y que darían un buen empujón a la taquilla.

¿Y sobre la cartelería? Manuel Caballero ha cumplido su 30 aniversario de alternativa en septiembre. Y en el mismo mes de hace 20 años, Sergio Martínez y Abraham Barragán se convirtieron en matadores de toros. ¿Y si se les hubiera propuesto torear en el festival? ¿Alguien de la organización les ha preguntado? Más ejemplos. Paco Ureña es considerado también torero de Albacete. ¿Se ha contactado con él para ampliar el listado de posibles nombres que se anuncien en el festival? Repetimos: dar el festival por darlo, casi por obligación, conlleva a que todo apunta a que viviremos la segunda parte del Cotolengo de noviembre de 2019 donde, recordaremos, únicamente se congregaron unas mil personas en el coso de la calle Feria.

Y es que hay cosas que tienen difícil explicación. No se entiende que desde el Consistorio envíen nota de prensa sobre el cartel cuando está prevista su presentación de manera oficial unos días más tarde, o que se publique en la web del Ayuntamiento y que no esté completo el cartel porque no aparece el novillo que le correspondería lidiar al alumno de la Escuela taurina. Además, únicamente se ponen las entradas a la venta del 2 al 7 de noviembre, poco tiempo parece para la adquisición de localidades. Demasiados cabos sueltos, sin duda.

El festival a beneficio del Cotolengo está en horas bajísimas y urge desde ya reconducir la situación porque la institución, la afición y la ciudad se merecen un festejo taurino de campanillas que sea histórico. Porque, de no variar el rumbo, la tradicional cita solidaria va camino de ser historia. El alcalde Emilio Sáez y el concejal Vicente Casañ tienen que poner toda la carne en el asador para el festival del año 2022 y ponerse manos a la obra desde el 8 de noviembre porque hay que darle la vuelta a la forma de gestionar, organizar y apoyar la benéfica cita como si de un calcetín se tratase.

Hay que lograr que Albacete vuelva a implicarse con el festival. Para este año, como en todos los anteriores, mis entradas ya pueden darlas por compradas, ahora bien, ¿hará lo mismo la afición de Albacete? Con este cóctel, la grata aunque poco probable sorpresa sería lograr unos tendidos a rebosar. Es sabido que si le pones mucho hielo, se queda aguado el combinado. Pues eso le ha pasado al festival del Cotolengo. Otra vez.