Ramis: "No soy sospechoso, ni soy desleal"

El Albacete Balompié ya está rumbo a León donde mañana, sábado se mide a la Ponferradina a las 18:00 horas. Para este encuentro, Ramis cuenta con tres bajas por lesión. Nico Gorosito, que en breve va a aumentar los niveles de carga; José Antonio Caro, que ya está entrenando con el readaptador; y por último, la baja de Rey Manaj que continúa con alguna molestia en el empeine.

El Albacete ocupa la novena plaza con 25 puntos empatado con Alcorcón y Numancia, séptimo y octavo, respectivamente. La Ponferradina con dos puntos menos, ocupa la décimo segunda posición.

El Toralín, es un fortín en el regreso a Segunda del equipo leonés. En 9 partidos disputados en su estadio esta temporada, la Sociedad Deportiva Ponferradina ha ganado 4, los mismos que ha empatado y tan solo ha sido derrotado en una ocasión, ante su público. Fue contra Las Palmas con un resultado de 0 a 2. A lo largo de la historia, el Albacete Balompié ha visitado a la Ponferradina en cinco ocasiones y nunca ha vencido.

“Nada fácil, como en todos los campos donde hemos ido y en algunos no hemos conseguido sacarlos adelante y otros si, con lo cual soy muy optimista de cara a los siguientes partidos. Fuera de casa, el equipo está rindiendo bien y tenemos que seguir en esa línea, sabiendo que obviamente, es un partido que vamos a tener que trabajarlo muchísimo porque es un equipo que presiona muy bien arriba. Está con confianza también y es un equipo que ha sacado los suficientes puntos como para tener ilusión y seguir dando pasos adelante, sabiendo que es un rival, que como decía su entrenador, quiere que los rivales sufran mucho jugando contra ellos y así es hasta el momento” comenta Ramis.

Respecto a la temporada pasada, el míster del Albacete afirma que mirar atrás, para él es una maravilla y eso, dice que no puede convertirse en algo que les perjudique. Sobre las declaraciones tras el partido ante el Mirandés donde hablaba de la grada, Ramis a vuelto a ser preguntado y ha dicho que, “Yo no soy sospechoso del respaldo y de las palabras que he tenido siempre hacía la afición. No soy sospechoso ni soy desleal, ni lo he sido ni lo voy a ser con la afición. El otro día, la sensación que tenía es que estábamos peleando por tres puntos para salir del descenso, no para meternos en playoff. Insisto, no soy sospechoso de no ser leal a una afición que el año pasado nos hizo llorar a todos y eso es por algo. Fue una sensación que tuve y yo igual que aprieto a mis jugadores a muerte todos día, yo reclamo lo que creo que necesito y que necesitamos. Mi mensaje es, vamos todos adelante, vamos todos a seguir sumando, como lo han hecho siempre. No soy sospechoso de no agradecer a nuestra afición todo lo que hemos conseguido, pero nosotros tenemos que seguir mandando mensajes. Nosotros el otro día, estuvimos apagados por momentos en el partido y lo perdimos, y nosotros somos los responsables de que probablemente ese ambiente no sea el que nosotros queremos, que también tenemos que generarlo”.