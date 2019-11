Ramis: "Esperemos elegir bien y que sigamos manteniendo esa buena dinámica defensiva"

El Albacete Balompié se mide al Real Zaragoza mañana, sábado en La Romareda a las 21:00 horas.

Para este encuentro, Ramis cuenta con cinco bajas. Gorosito, Barri y Caro por lesión, Iván Kecojevic que cumple sanción y por último, Rey Manaj que se encuentra convocado por su selección.

Ante las bajas en defensa, el míster del Albacete afirma que no le ha dado muchas vueltas, porque no hay muchas posibilidades dice; pero añade que confía en cualquiera de ellas. Karim Azamoum es una de las opciones y en uno de los entrenamientos, se vio a Arroyo darle indicaciones al jugador francés. “Cualquiera de los que elijamos tiene a mi modo de ver características, primero porque son jugadores inteligente y creo que se sabrán adaptar a ese tipo de posiciones. La posición de mediocentro central tiene muchas partes en común, y esos jugadores que tienen ese perfil, pueden adaptarse a las dos. Esperemos elegir bien y que sigamos manteniendo esa buena dinámica defensiva que normalmente, estamos manteniendo” comenta Ramis.

El Albacete Balompié encadena dos derrotas y ocupa la décima posición en la tabla con 22 puntos. Con un punto más, se encuentra el Real Zaragoza en puestos de playoff. Sobre qué partido espera el técnico blanco dice que, "Por parte del Zaragoza dominador, como lo ha sido en prácticamente, en todos los partidos en La Romareda, un público volcado, que empuja muchísimo y que lleva el partido muy lejos de su portería. Tiene buenos ritmos con buen juego interior, que tiene buenos jugadores entre líneas. Va a exigir muchísimo a nivel defensivo, sin ninguna duda, pero lo que hemos trabajado lo tenemos claro de cara al partido y los jugadores también; y a nivel ofensivo es como siempre, es un equipo que está mucho más volcado en el plano ofensivo que en el defensivo. Con lo cual, si eres capaz de hacer daño y de tener buenas posiciones para tener situaciones de progresión en campo rival y generar situaciones de gol, es un equipo que puedes hacerle daño y eso intentaremos también explotar nuestras cualidades ofensivas".

Sobre los resultados en una liga tan ajustada como la Segunda División, Ramis hace balance de la situación del Albacete Balompié esta temporada: "Afortunadamente, yo creo que nosotros navegamos por aguas tranquilas, eso no quiere decir que de repente nos coja una tormenta y seguramente, va a venir. Simplemente, hay que afrontarla. Hay equipos por debajo nuestra o prácticamente, la misma posición que nosotros, que han sufrido en sus plantillas también, muchísimos cambios y algunos equipos de esos tan potentes tienen 8 y 10 puntos menos que nosotros. Por eso, le doy mucho valor a la posición que tenemos. A mí no se me escapa, que la semana pasada si hubieramos conseguido los tres puntos con el Lugo podríamos estar otra vez segundos. Seguiremos persistiendo ese sueño de estar ahí arriba, que no se si nos corresponde o no pero, pelearemos todas las jornadas por estar lo más arriba posible".

El Albacete Balompié tras 15 jornadas ha marcado 10 goles. El técnico tarraconense, comenta que les han servido para sumar muchos puntos y por tanto, lo ve como un aspecto positivo. También, afirma que les hubiera gustado hacer más goles, pero que quizás no los hubieran rentabilidad como lo han hecho. "No me importaría seguir en esta línea, cada vez que marcas sumar puntos, pero si es verdad que cuantas más posibilidades tengas, más posibilidades tienes de sumar puntos y no solo, dependiendo de ese resultado mínimo. Seguiremos creciendo en eso. El otro día, muchas situaciones de gol de área no fuimos eficaces, igual de acertados hacer más de un gol tranquilamente, pero el partido se fue a otro sitio y a esa decepción de ese gol" asegura Ramis.

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey se celebra este domingo, 17 de noviembre a partir de las 12:30 horas. El entrenador del Albacete BP dice que no lo ha pensado y comenta que, prefiere que este año se haya retrasado un poco más. La eliminatoria, se disputará a partido único los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2019.