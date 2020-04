Con motivo del ‘Día Internacional del Libro' lecturas deportivas

Con motivo del ‘Día Internacional del Libro’, que se conmemora este jueves 23 de abril, queremos recomendarles, lecturas deportivas.

Rocío Minaya de la librería Popular Libros nos da varias ideas en una celebración del Día del Libro diferente, pero siempre, “acercando el amor por los libros a todo aquel que lo desee, es nuestra filosofía” afirma Rocío Minaya que desea que la tradición de regalar un libro no se pierda, a pesar de la pandemia. “Ahora tenemos más tiempo y nos ha servido para darnos cuenta de lo importante que son los libros en nuestra vida, entre otros beneficios, siempre destacaremos volar a otros lugar, tener la mente ocupada y también el cuerpo” afirma Rocío.

En la web popularlibros.com hay varias secciones y una de ellas es 'Ponte en forma en casa'. “Hay un montón de alternativas, tenemos desde libros de yoga, como ˋYoga con humor'de nuestra querida Julia Arteaga que es alabceteña; libros de pilates de todos los niveles y un libro conmociono de estiramientos que se llama ˋEstirándose' que es un clasicazo de Bob Anderson y es maravilloso; también, hay libros para trabajar y fortalecer determinadas zonas como la espalda, el core, glúteos y todo ello desde casa, sin necesidad de máquinas ni de gimnasio, ejercicios de todo tipo y todos lo niveles. Tenemos un surtido para todos los gustos”, explica Minaya.

Para los pequeños de la casa también hay muchas alternativas deportivas, “por ejemplo las ˋLas cartas de Eduyoga' donde hay muchas posturas para que los niños hagan ejercicio. Libros de yoga y meditación para ellos, 'Tranquillos y atentos como una rana' de Eline Snel y también, hay mucho libro para estimular la psicomotricidad y la flexibilidad” recomienda Rocío Minaya.

Esta claro, que no hay excusas para hacer no ejercicio en casa y en el mundo del deporte, tan importante es el aspecto físico como el psicológico. En estas semanas, en las que estamos confinados, pasamos por momentos buenos y no tan buenos. En este sentido, Rocío Minaya nos comenta que, “ los libros son el mejor aporte para cuidar nuestra mente y ayudarnos a estimular nuestras emociones . Un libro nos hace felices, nos estimula, nos entretiene, nos enseña, digamos que de alguna manera nos traslada a otro mundo pero por supuesto, hay libros que son imprescindibles, que nos ayudan además a sobrellevar esta situación. Destacar alguno como ˋReinventarse' de Mario Alonso Puig, para mí imprescindible, que nos ayuda cuando nos encontramos con un obstáculo e incluso a desarrollar las herramientas necesarias para buscar una solución a un problema. Pero además de, los libros de autoayuda y psicología, hay novelas que bajo unos personajes de ficción, se esconde todo un mensaje de superación, ˋSalvaje' de Cheryl Strayed, ˋLo mejor de ir es volver' de Abert Espinosa, ˋLa gente feliz' de Aganès Martin, libros que nos aportan un mensaje y nos ayudan a seguir adelante”.

Popular Libros ha puesto en marcha la iniciativa #díseloconunlibro, “es el lema para celebrar nuestra semana del libro de una forma especial y es hacer que todo el mundo pueda tener su regalo el 'Día Internacional del Libro', puesto que tenemos difícil estos días decir a alguien te quiero, te echo de menos, muchas gracias y estar de algún modo cerca de esas personas que queremos, lo que queremos es que se envíe este mensaje con un libro, con una dedicatoria especial, para todas aquellas personas que no podemos ver, que no podemos abrazar. Hacemos la entrega de forma gratuita para Albacete y es una entrega totalmente segura, donde el cliente solamente tendría que ponerse en contacto con nosotros en el 967 22 58 63 o en la web popularlibros.com hacemos llegar ese libro que desean o envíarlo a esa persona que quieren también fuera de Albacete” concluye Rocío Minaya.