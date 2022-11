La X Carrera BTT de Albacete rondará los 600 participantes

Albacete será escenario este domingo, 27 de noviembre de la X Carrera BTT, que forma parte del Circuito Provincial organizado y promovido por la Diputación, y cuya presentación ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento, con la presencia del concejal de Deportes, Modesto Belinchón, y el diputado de Deportes, Dani Sancha.

El concejal de Deportes ha señalado que la carrera es organizada por el Ayuntamiento de Albacete, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), y la Diputación Provincial, y cuenta con la colaboración de Aguas de Albacete, Protección Civil, Policía Local, Ingeteam, Coca Cola, Arcos y HLA. “Quiero subrayar la importancia de que dos administraciones, como la local y la provincial trabajen de la mano en la promoción y consolidación de pruebas deportivas, “porque entendemos que nos da un plus para estos eventos”, añadiendo que “sin duda, si esta Carrera BTT no formara parte del calendario provincial no tendría la misma importancia n contaría con tanta participación”, ha apuntado Belinchón.

El concejal ha indicado que se mantiene el recorrido de las pasadas ediciones, consistente en dos circuitos, uno de 23,14 kilómetros y otro de 41,10 kilómetros, ambos con salida y llegada en el Estadio Municipal Carlos Belmonte, en la avenida de España. La salida neutralizada se producirá a las 10 horas para discurrir por la calle Hellín, hasta el cruce con la carretera de Murcia, donde ya se producirá la salida lanzada.

Modesto Belinchón confía en llegar a los 600 participantes, entre los recorridos corto y largo, de los que los 500 primeros inscritos recibirán como obsequio una camiseta técnica hecha de material reciclable y unas gafas deportivas de la marca 42K.

Valor añadido

Por su parte, Dani Sancha, ha querido agradecer al Ayuntamiento capitalino su implicación para el desarrollo de una prueba que tras diez años de andadura se consolida en el calendario del Circuito Provincial "otorgándole un valor añadido". Además, Sancha ha explicado que el Circuito llegará a su fin la próxima semana en El Bonillo, y que la institución provincial trabaja ya con los ayuntamientos de la provincia en el diseño del calendario del año que viene. Una propuesta en la que ha anunciado cambios en cuanto a fechas y recorridos, "dando así respuesta a la demanda que los corredores y las corredoras nos han trasladado".





Durante el recorrido habrá dos puntos de avituallamiento, uno para el trayecto largo y otro para el corto, mientas que en la zona de meta también se ha previsto un avituallamiento, donde se hará entrega de una bolsa con fruta, frutos secos, barritas energéticas y bebidas isotónicas. Además, también habrá para todos los participantes y familiares otro avituallamiento, con todo tipo de obsequios y en el que se irán entregando los premios a los ganadores de la X Carrera BTT.

La prueba contará con más de 70 voluntarios procedentes de las escuelas deportivas de nuestra ciudad, 90 voluntarios de Protección Civil, 20 socorristas de Cruz Roja y personal del IMD, hasta completar un equipo de 300 personas que formarán parte de la organización del evento.