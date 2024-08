La bandera de Albacete se hizo presente en la Villa Olímpica de París

El seleccionador tanto Sub 21 como olímpico de fútbol, el albaceteño Santi Denia, medalla de oro en los recientes Juegos de París, será homenajeado el domingo en la previa del encuentro entre el Albacete Balompié y el Elche de la segunda jornada de la liga Hypermotion.

El manchego, que ya fue plata en Tokyo, no olvida nunca su tierra, hasta tal punto que en la ventana de su habitación en la Villa Olímpica colocó una bandera de Albacete "cuando estuve en los anteriores juegos, ya me di cuenta de que muchos deportistas colocaban sus banderas y las colocabas y pensé que si acudía a los de París, me llevaría mi bandera de Albacete".

De su experiencia en París, Santi nos ha explicado que ha sido muy intensa, que apenas pudieron saludar a otros deportistas por el poco tiempo entre partido y partido y el cambio de sedes, pero que estuvieron con Nadal y Alcaraz y ya fue suficiente... y es que los Juegos no se parecen a ninguna otra competición: "es muy distinto porque el ambiente lo es o porque no solo está tu deporte. Puedo decir que es una grandísima experiencia, muy bonita pero muy exigente, pero cuando sales campeón, valoras más el proceso que has vivido durante 45 días. Es un auténtico máster".

Desde el primer encuentro ante la selección de Uzbekistán, Santi Denia dejó claro que todos los méritos de esta selección eran de sus futbolistas y así lo ha remarcado en nuestra conversacion: "ellos son los que se ganan la medalla de oro y suben al podio. Les hemos ayudado a ganar esa medalla un equipo de trabajo, pero el fútbol es siempre de los futbolistas. Los técnicos estamos para ayudarles, para plantear bien un partido o para hacer bien los cambios".

Orgulloso y agradecido

Terminaron los Juegos Olímpicos y Santi Denia no ha parado ni para unos días de descanso. Lo hemos encontrado en su despacho de la Federación porque en unos días hay convocatoria Sub21 y nuevos compromisos, pero el próximo domingo estará en el Carlos Belmonte para recibir el reconocimiento de más de 10.000 personas que a buen seguro aplaudirán al manchego.

Preguntado por el buen inicio del Albacete Balompié en Granada (0-1), Santi nos ha dicho que sigue la dinámica del final de la pasada temporada, que se ha hecho un buen trabajo desde la dirección deportiva y que por qué no soñar a lo grande: "Soñar es gratis y porqué no pensar en un Alba de Primera. Todos los que queremos a ese club sabemos lo que eso significa".