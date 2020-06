El CB Almansa quiere mantener entre 2 y 4 jugadores de la temporada pasada

Esta semana se conocía, la renovación de Rubén Perelló como entrenador del CB Almansa y director deportivo para las dos próximas temporadas.El técnico ha atendido a Deportes Cope Albacete y afirma que está “muy feliz de poder renovar y seguir dos años más vinculado al CB Almansa”

En la anterior entrevista, Perelló nos habla de la voluntad por ambas partes para continuar y comentaba también, que estaban trabajando para mantener el proyecto de cara al año que viene, “cuando las dos partes siguen el mismo camino y tienen el mismo objetivo, yo creo todo es más sencillo. Para nosotros, lo más importante es sacar el proyecto la temporada que en la LEB Oro sabiendo de las dificultades enormes que nos estamos encontrando, sobre todo en el aspecto económico con varias pérdidas de patrocinadores, pero tenemos todavía margen de tiempo y seguimos trabajando para que el proyecto se estabilice y sobre todo, toda la ciudad de Almansa siga disfrutando del baloncesto”.

Tres ascensos consecutivos con el CB Almansa, donde es clave el apoyo de La Bombonera, La Marea Azul, “mi vínvulo con el CB Almansa no es únicamente deportivo, es personal y humano con todo el pueblo y eso ha sido uno de los motivos por los que al final he tomado la decisión de seguir en el club. Me siento agradecido de todas las muestras de cariño y muy ilusionado con esta nueva aventura”, nos cuenta Perelló.

Sobre qué idea tiene el entrenador del CB Almansa sobre la formación del equipo de cara a la próxima temporada, nos expilca “ahora mismo no hay ningún jugador con contrato de la temporada pasada, muchos se han revalorizado y nuestra intención sería mantener entre 2 y 4 jugadores de la temporada pasada, aún sabiendo de las muchas dificultades que nos vamos a encontrar, porque muchos están barajando mejores opciones económicas o de otras ligas europeas, pero vamos intentar en la medida que nos sea posible que ellos sigan vinculados a nosotros. Y luego seguir sumando jugadores que no solo aporten dentro de la pista sino que también entiendan a la perfección lo que este proyecto y sepan que el lado humano es muy importante para nosotros”.

La FEB todavía no ha dictaminado todavía cómo va a el calendario de la temporada que viene “supongo que en las próximas semanas recibiremos información de lo que sería el inicio, hablan de final de octubre y eso sería 3 ó 4 semanas más tarde de los que estamos habituados a empezar, veremos los protocolos a seguir y si se podrán jugar los partidos con o sin afición” comenta Rubén Perelló.